Mercato Napoli, pronta l’alternativa a Ndoye: arriva la prima offerta

C’è già l’alternativa a Ndoye: il Napoli ha pronta l’offerta per un altro attaccante, tutti i dettagli.

Il Napoli continua a preparare le sue mosse per un attacco che verrà sicuramente rinforzato. Per la prima punta, la trattativa principale è quella che riguarda Darwin Nunez, che ha già aperto alla destinazione azzurra.

Per quanto riguarda l’esterno d’attacco, invece, la pista principale sembrava essere Dan Ndoye del Bologna, ma l’incontro di oggi (che riguardava anche la trattativa per il difensore Beukema) non ha dato segnali confortanti, facendo emergere una certa distanza col Bologna.

Napoli, spunta l’offerta per Noa Lang

Gianluca Di Marzio ha riportato anche le possibili intenzioni del Napoli dopo l’incontro odierno: il club potrebbe infatti “scorporare” la trattativa. Fra le due, il club è più fiducioso per quanto riguarda Beukema, contando di riuscire ad abbassare le richieste felsinee. Nel ruolo di Ndoye, invece, il club valuta anche le piste alternative, fra cui quella che porta a Noa Lang.

Proprio per Lang arrivano ulteriori novità: secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Napoli sarebbe pronto ad offrirgli un contratto 2.5 milioni all’anno più bonus. Il club così starebbe continuando a lavorare su questa pista, su cui potrebbe ulteriormente accelerare nelle prossime ore viste la difficoltà riscontrate per Ndoye.

La pista Lang, tra l’altro, è confermata anche da Alfredo Pedullà su Sportitalia che svela la valutazione fatta dal Psv Eindhoven per farlo partire: 25 milioni di euro. Si tratta, al momento, solo di un piano B rispetto a Ndoye, ma non da trascurare, viste anche le cifre più basse.