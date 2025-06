Nunez al Napoli, l’ultima ora di Romano: “Apertura totale del giocatore!”. Qual è l’ostacolo più grande

L’attaccante uruguaiano ha dato il suo via libera per il passaggio in azzurro, ma resta un ultimo ostacolo per chiudere la trattativa

Svolta dell’ultima ora nella trattativa tra Darwin Nunez e il Napoli. L’attaccante uruguaiano ha dato il suo via libera per trasferirsi in azzurro e ora l’affare può svoltare. Il passaggio del giocatore in azzurro resta sicuramente complesso, ma il weekend appena trascorso avrebbe cambiato in positivo gli scenari per vedere il centravanti all’ombra del Vesuvio nella prossima stagione.

L’interesse del Napoli nei confronti del giocatore è iniziato da diverse settimane, con l’apertura da parte dello stesso a una sua permanenza in Europa. L’addio ormai certo dal Liverpool, sembrava spingesse Darwin verso l’Arabia, ma l’interesse di alcuni top club, tra cui quello partenopeo, avrebbero fatto fare un dietrofront importante al calciatore.

Darwin Nunez verso il Napoli: cosa rallenta la trattativa

A riportare importantissime novità in questi minuti, l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Sul proprio canale YouTube, il giornalista ha dato aggiornamenti proprio in merito a un affare di primissimo piano, che potrebbe scuotere ulteriormente gli equilibri della nostra Serie A.

Nunez è un calciatore da 108 gol in carriera, fin qui, e anche in Italia potrebbe fare la differenza. Proprio per questo il Napoli lo vorrebbe acquistare per schierare anche al fianco di Romelu Lukaku. Un’ipotesi che sembra prendere sempre più quota proprio in queste ore.

Nel suo video, Fabrizio Romano ha dichiarato che Darwin Nunez ha avuto modo di parlare con i dirigenti del Napoli nello scorso weekend e che ha dato apertura totale al suo trasferimento in maglia azzurra. Un’ultima ora che scalda i tifosi in questi primi giorni estivi bollenti.

Nonostante l’Arabia e altri club europei, la priorità di Nunez oggi è il Napoli. Un assist gigantesco per i partenopei, consci che la trattativa non sarà comunque semplice. A rallentarla, infatti, le richieste del Liverpool, che al momento raggiungerebbero i 50 milioni di euro.

La cifra è alta e la dirigenza partenopea vorrebbe provare a risparmiare qualcosa. La mancata cessione di Osimhen, fin qui, non sta neanche aiutando il patron De Laurentiis, che però è intenzionato a fare sul serio. Dopo Cavani, vuole riportare un bomber uruguaiano al Napoli e farà di tutto per riuscire a chiudere con il Liverpool nelle prossime settimane. Servirà pazienza.