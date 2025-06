De Bruyne-Napoli, il retroscena del New York Times: “Le parole di De Laurentiis potevano far saltare l’affare”

L’affare De Bruyne-Napoli poteva saltare per alcune parole del presidente De Laurentiis: il retroscena del New York Times.

Il colpo De Bruyne è senza ombra di dubbio uno degli acquisti più grandi della storia del Napoli, forse addirittura il migliore. Il Napoli con lui si è infatti assicurato un calciatore di incredibile esperienza internazionale, già vincitrice di tantissimi titoli in carriera (fra cui anche una Champions League).

L’affare ha visto diverse fasi, in un lungo tentativo di convincere il calciatore di sposare la causa azzurra e di accontentarlo sul piano economico e familiare. Il New York Times ha svelato però un altro sorprendente retroscena.

Le parole di De Laurentiis che potevano far saltare l’affare De Bruyne

Secondo quanto riportato dal New York Times, infatti, De Bruyne non avrebbe apprezzato alcune parole di De Laurentiis, in particolare quelle con cui il presidente annunciò che il calciatore aveva trovato casa casa a Napoli, avvenute durante la festa Scudetto sul bus scoperto ai microfoni Rai:

“De Bruyne so già che ha comprato una bellissima villa. Mi sono collegato in video stamattina con lui, la moglie e il figlio. Non si danno mai notizie, aspettiamo nero su bianco”.

Il quotidiano americano descrive così la piccola situazione di gelo che si creò per queste parole:

“De Bruyne tenne una festa d’addio pochi giorni dopo la finale di Coppa di Lega e, in seguito, i suoi compagni di squadra erano convinti che il suo prossimo club sarebbe stato il Napoli. Pochi giorni dopo, il presidente della squadra italiana, Aurelio De Laurentiis, rivelò i presunti dettagli di una videochiamata avuta con De Bruyne, sostenendo che il trentatreenne avesse già trovato casa in zona. Fonti vicine al centrocampista, che, come tutte quelle menzionate in questo articolo, desiderano rimanere anonime per proteggere i rapporti, insistono sul fatto che non sia stato così e, semmai, gli interventi di De Laurentiis hanno probabilmente fatto più male che bene, dato che le sue dichiarazioni altisonanti sono arrivate prima che fosse presa una decisione definitiva”.

De Bruyne-Napoli, i retroscena sull’affare

Insomma, il calciatore belga non aveva gradito molto, a detta del New York Times, queste parole un po’ anticipate da parte del presidente De Laurentiis sul tema. Nulla che però abbia compromesso l’affare in modo definitivo e così De Bruyne è normalmente diventato un giocatore del Napoli.

Il New York Times ha spiegato meglio anche i motivi che hanno portato De Bruyne a scegliere Napoli: