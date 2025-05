De Laurentiis fa impazzire tutti: l’annuncio in diretta su De Bruyne è da sogno

Annuncio LIVE di Aurelio De Laurentiis: le parole su Kevin De Bruyne fanno sognare.

È una giornata che Napoli aspetta da mesi, e che vivrà con il cuore in gola. È il giorno della festa scudetto, e centinaia di migliaia di tifosi del Napoli attendono il pullman con i campioni d’Italia.

La parata è appena iniziata, e il patron dei partenopei Aurelio De Laurentiis ha sganciato in diretta una bomba di mercato ai microfoni della Rai. Le parole su Antonio Conte e poi su Kevin De Bruyne fanno impazzire i tifosi.

De Laurentiis fa impazzire tutti: bomba in diretta

“Gli allenatori hanno un contratto, se vogliono rimanere siamo felicissimi di continuare questo percorso con loro“.

“De Bruyne so già che ha comprato una bellissima villa. Mi sono collegato in video stamattina con lui, la moglie e il figlio. Non si danno mai notizie, aspettiamo nero su bianco”.