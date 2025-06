Occhio Napoli, sfuma il grande colpo? Sorpasso in vista: sta succedendo in queste ore

Napoli, rischia di sfumare un grande obiettivo di mercato: prove di sorpasso al club azzurro, cosa sta succedendo in queste ore.

Il Napoli è una delle squadre più attive di questo mercato. Dopo aver chiuso lo straordinario colpo De Bruyne, il club azzurro non ha affatto intenzione di fermarsi e sta lavorando a tanti altri grandi acquisti.

In attacco, le piste che sembrano principali al momento sono quelle di Ndoye per l’esterno e di Nunez per la punta (con Lucca come seconda scelta). Gli azzurri lavorano però su tutti i reparti, come dimostrano anche le trattative col Torino per Milinkovic-Savic e col Siviglia per Juanlu.

Milinkovic-Savic, attento Napoli: c’è anche il Monaco

Proprio per quanto riguarda Milinkovic-Savic arrivano però delle novità che rischiano di mettere a serio repentaglio l’affare: secondo quanto riportano i francesi di Footmercato, anche il Monaco si sarebbe tuffato sul giocatore e non sarebbe un problema pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro nel suo contratto per accelerare la trattativa.

Lato giocatore, però, al momento arrivano temporeggiamenti in attesa di avere un quadro completo sulle offerte. Potrebbero infatti presto arrivare anche offerte dal Manchester United e dal Chelsea, anche loro in cerca di un nuovo portiere.

Il Napoli resta comunque in pole, forte di contatti già pienamente avviati e che entreranno ancora di più nel vivo nei prossimi giorni, coinvolgendo magari anche Cyril Ngonge come contropartita. Occore, però, fare presto per evitare che si concretizzi un sorpasso di questi altri club interessati.

Napoli, entra nel vivo la trattativa per Milinkovic-Savic

Il club azzurro sta continuando così a lavorare per acquistare un altro portiere di livello da affiancare ad Alex Meret (il cui rinnovo col Napoli sembra oramai cosa fatta). A quanto pare, infatti, Antonio Conte avrebbe chiesto alla società di garantirgli una coppia di estremi difensori di assoluta affidabilità. Il prescelto è proprio il serbo: un portiere bravo in uscita e sicuro con i piedi, caratterstiche che piacciono molto al tecnico azzurro.

Il Napoli non sembra spaventato dalla cifra della clausola rescissoria di Milinkovic-Savic, ma manca ancora un accordo ben preciso in merito alla formula dell’affare. Non è ancora chiaro, infatti, se in questo verrà inserito anche Ngonge. In più, il club potrebbe chiedere anche una rateizzazione del pagamento. Si tratta sicuramente di ostacoli non insormontabili, ma occorrerà quanto prima trovare una quadra su tutto per evitare brutte sorprese.