Lukaku, rivelazione a sorpresa: decisa la squadra dopo l’addio al Napoli

La rivelazione di Lukaku sul futuro: decisa la squadra in cui giocherà nel momento in cui lascerà il Napoli.

Romelu Lukaku ha raccontato tanto di sé nel corso dell’intervista VTM Nieuws. Il belga ha parlato anche di diversi temi legati al presente e al futuro del Napoli, accogliendo con entusiasmo l’arrivo del connazionale Kevin De Bruyne, che ora giocherà con lui anche con la maglia azzurra.

Lukaku ha svelato anche la convizione che aveva lo spogliatotio di riuscire a vincere lo Scudetto, motivato anche da un condottiero d’eccezione come Antonio Conte. L’intervista si è soffermata poi pure su come il giocatore intende chiudere la sua carriera da calciatore.

Lukaku: “Tornerò all’Anderlecht”

Il belga ha raccontato di avere un piano ben preciso su come mettere a fine alla sua carriera: permanenza al Napoli almeno sino al 2027 (anno in cui scadrà il suo contratto) per poi chiudere la carriera con la maglia della sua prima squadra, l’Anderlecht. Queste le sue parole al riguardo:

“Resterò sicuramente al Napoli. Ho un contratto fino al 2027 e voglio portarlo a termine. Voglio davvero ottenere il massimo per un club che mi ha dato fiducia quando nessuno mi voleva. Solo dopo, potrebbe essere il momento di tornare a casa, all’Anderlecht. L’ho promesso anche a mio figlio maggiore, che gioca lì”.

Piani ben precisi i suoi, inoltre, anche in merito al lavoro che svolgerà dopo essersi ritirato: