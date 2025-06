Lukaku da brividi sullo Scudetto: “Eravamo sicuri di vincere: vi svelo cosa ci disse Conte”

Romelu Lukaku ha raccontato un aneddoto riguardante lo Scudetto vinto col Napoli: la frase di Conte che ha caricato lo spogliatoio.

L’attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha parlato a ruota libera nel corso dell’intevista per il portale VTM Nieuws. Il bomber azzurro si è espresso su diversi temi, tra cui anche la firma in azzurro del suo comapgno di nazionale Kevin De Bruyne. Lukaku ha raccontato infatti di aver svolto anche un ruolo attivo per questo acquisto, parlandogli prima della firma per convincerlo a sposare la causa azzurra.

Lukaku: “Eravamo sicuri dello Scudetto”

Lukaku ha raccontato anche qualche aneddoto in merito allo Scudetto vinto nell’ultima stagione, svelando come lo spogliatoio avesse la convinzione di farcela;

“Sapevo che saremmo diventati campioni. A un certo punto abbiamo pareggiato contro l’Inter, ma li abbiamo dominati. Secondo tutti gli esperti l’Inter era la squadra migliore in quel momento, ma noi eravamo semplicemente migliori. C’era grande fiducia nel gruppo”.

Lukaku ha raccontato come dietro questa fiducia ci fosse anche una frase di Conte:

“Ma solo quando Conte ha detto a cinque giornate dalla fine: ‘Ragazzi, ora siamo qui, puntiamo a quel titolo!’, quella è stata la conferma di cui avevamo bisogno. Anche dopo è rimasta una montagna russa di emozioni. Avremmo dovuto essere sicuri di quel titolo molto prima”.

Insomma, la grande forza di questo gruppo è stata senza dubbio anche la mentalità portata dal suo condottiero, cioè da un allenatore vincente come Antonio Conte, e Lukaku con queste parole ce lo ha confermato.