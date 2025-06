David-Napoli, la scelta è definitiva: ora non ci sono più dubbi

La decisione del Napoli in merito all’affare David è ora definitiva: non sembrano esserci più dubbi in merito a questa situazione.

Il Napoli sta trattando nomi di assoluto livello per il suo calciomercato. Dopo aver chiuso l’acquisto di Kevin De Bruyne, gli azzurri continuao a trattare dei profili di enorme livello anche in altri ruoli, come quello della prima punta.

Uno di questi è Jonathan David, altro calciatore che, come il belga, vedrà scadere alla fine del mese il contratto con la sua squadra (il Lille). Si tratta di un affare senza dubbio difficile, viste le elevate richieste del calciatore e la tanta concorrenza, ma il Napoli si è sicuramente mosso per fare un tentativo.

Pedullà: “Il Napoli ha scartato David”

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà sul suo canale Youtube, questo profilo non sarebbe più d’attualità: il Napoli lo avrebbe infatti scartato, preferendo profili con caratteristiche diverse. In più, permane il problema delle sue elevate richieste economiche, che spaventano anche gli altri club interessati a lui.

Queste le sue parole al riguardo:

“Jonathan David si può sistemare da un momento all’altro, ma dipende dal tipo di campionato che vuole accettare. Se vuole andare in Arabia, ci mette 5 minuti, lo stesso se vuole accettare il Fenerbahce o un’altra soluzione turca. Se vuole fare un discorso europeo, di un campionato più competitivo, deve scendere con le richieste”. “L’Inter è scappata quando hanno chiesto 10 milioni alla firma e 7 milioni d’ingaggio, il Napoli lo ha scartato perché non lo riteneva idoneo dal punto di vista tattico. La Juve farà altri contatti, vedremo se scenderà con le richieste”.

Le piste da seguire per la futura punta del Napoli sono dunque altre, come ad esempio quella che porta a Darwin Nunez, per cui le ultime notizie sono molto più confortanti.