Ndoye e Beukema, settimana bollente col Bologna: il Napoli ha in mente due alternative

Restano caldissime le due trattative parallele con i rossoblù, ma i partenopei hanno già in mente due alternative in caso di fumata nera: di chi si tratta

Il Napoli si muove si più fronti in questo calciomercato. Vi abbiamo parlato di come la società sia attiva per cercare di chiudere con il Liverpool l’arrivo di almeno un rinforzo tra Darwin Nunez e Federico Chiesa, così come resta apertissima la pista Lucca con il sì del giocatore. Contemporaneamente la società azzurra ha avviato da tempo dei contatti costanti con il Bologna per un altro doppio rinforzo.

I nomi di Dan Ndoye e Sam Beukema sono da tempo nel mirino degli azzurri. L’esterno svizzero piace da mesi ed era un nome caldissimo già a gennaio, per sostituire Kvaratskhelia. Il centrale olandese è stato scelto come primo nome della lista per rinforzare il reparto, alternandosi a Buongiorno e Rrahmani. Il Bologna, però, chiede cifre molto alte: un pacchetto da 70/75 milioni di euro in due.

Napoli, settimana clou per Ndoye e Beukema? Le alternative non mancano

Come riferito anche dal Corriere dello Sport, la prossima settimana sarà molto importante per la doppia operazione con il Bologna. Il Napoli, infatti, vorrebbe incontrare nuovamente la dirigenza rossoblù per tentare un affondo definitivo almeno per uno dei due nomi nel proprio mirino. Tra le scelte, quella di Ndoye sembra la più quotata, ma anche quella con le maggiori alternative in caso di fumata nera.

Oltre a Federico Chiesa, già citato, resta molto caldo il nome di Jadon Sancho, così come quello di Noa Lang. Il calciatore del PSV potrebbe essere il prescelto per diventare un nuovo rinforzo del Napoli qualora non si concretizzassero le trattative più complesse con i profili provenienti dalla Premier League.

Per il reparto difensivo, invece, secondo Il Mattino resta Scalvini il piano B del Napoli, che lo avrebbe scelto da tempo come alternativa a Beukema. Al momento non emergono altri nomi in cima all’elenco di Giovanni Manna, che è conscio della difficoltà di chiudere un’operazione simile con l’Atalanta e punta dunque a tutelarsi.

Giorni chiave per il mercato del Napoli, che vorrebbe chiudere più colpi possibili entro la partenza per Dimaro del prossimo 17 luglio. Non si vorrà arrivare impreparati, né con una rosa non all’altezza per la prima sfida di campionato contro il Sassuolo in programma il 23 agosto in Emilia.