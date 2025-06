Nunez e Chiesa, asse caldissimo con il Liverpool: il Napoli ha deciso la prossima mossa

Un doppio colpo super di mercato con i Reds: la dirigenza partenopea prepara la prossima mossa per riuscire a chiudere un affare da sogno

Prosegue la super trattativa del Napoli per arrivare a Darwin Nunez e a Federico Chiesa. L’asse con il Liverpool è caldissimo, dato che il centravanti uruguaiano è il primissimo obiettivo nella lista dei partenopei, mentre l’esterno italiano può diventare una golosissima occasione di mercato.

Entrambi i profili piacciono da tempo alla dirigenza azzurra. Antonio Conte, con Giovanni Manna, sta lavorando affinché il Napoli si rinforzi a dovere in vista della prossima stagione, il tutto con la supervisione del presidente De Laurentiis e del resto della dirigenza partenopea. Un asset determinato, per arrivare a presentare un’offerta valida e concreta alla squadra vincitrice dell’ultima Premier League.

Chiesa e Nunez obiettivi concreti: il piano del Napoli

Gli affari non sono di certo semplici, nonostante entrambi i calciatori siano in uscita dal Liverpool. Le cifre restano alte, sia per quelle dell’ingaggio di Darwin Nunez, che per quelle legate agli stipendi di entrambi i giocatori. Il Napoli, però, resta fiducioso, conscio di avere l’apertura da parte di entrambi verso un trasferimento in maglia azzurra.

Il prossimo piano del Napoli sarà quello di intensificare i contatti durante le prossime settimane. Serve pazienza, ma le piste restano calde. Per Nunez bisognerà trovare un accordo sul costo del cartellino, confidando nel fatto che l’uruguaiano si abbassi lo stipendio per giocare in Italia e allontanando definitivamente la pista araba.

Per l’esterno italiano, sarà necessario un decurtamento importante dello stipendio. Meno dubbi sul costo del cartellino in questo caso, con la forte volontà del giocatore di tornare in Serie A, per essere convocato in nazionale, che favorisce la trattativa stessa. La palla passa ai due club ora. I campioni d’Italia e di Inghilterra cercano la miglior soluzione.