Sancho-Napoli, Romano: “Contatti continui, si può sbloccare in due modi”

L’esperto di calciomercato, il giornalista Fabrizio Romano, ha parlato di Jadon Sancho, calciatore che piace al Napoli per rinforzare le proprie fasce.

Dopo Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, il Napoli intende continuare a fare sul serio per quanto concerne il calciomercato. L’intenzione è quella di regalarsi una rosa completa dal punto di vista qualitativo, oltre che quantitativo. Sono molteplici i nomi accostati al club del presidente Aurelio De Laurentiis che, in sinergia con Antonio Conte e il direttore dell’area sportiva Giovanni Manna, vuole allestire un organico di livello, al passo di una società ormai ambiziosa come quella partenopea.

Una delle priorità del Napoli è quella di regalarsi due colpi per quanto riguarda la batteria degli esterni e, considerando che c’è in ballo l’effettiva eredità di Khvicha Kvaratskhelia, non è affatto un dettaglio da trascurare. Tra i profili accostati al club campione d’Italia in carica c’è Jadon Sancho, calciatore in uscita dal Manchester United. A fare il punto della situazione è il giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, spiegando come i contatti tra le parti siano continui per cercare di capire se l’operazione può essere o meno fattibile. Il tutto, con un nodo ben chiaro, ossia quello legato all’ingaggio del calciatore.

Ultime mercato SSC Napoli: per Sancho resta il nodo ingaggio

Il Napoli continua a insistere per Jadon Sancho: a rivelarlo è Fabrizio Romano, secondo cui il filo diretto tra le parti è continuo.

Di seguito, quanto spiegato dal giornalista esperto di mercato in un video apparso sul suo canale YouTube:

“A oggi risulta che Jadon Sancho continua ad avere un dialogo con il Napoli. Il feedback è positivo. Le parti si stanno parlando per capire se è un’operazione fattibile. Il club azzurro ha già parlato con gli agenti del giocatore, ma resta il nodo della formula. Il Napoli non si farebbe problemi a farsi carico del cartellino, ma il problema è l’ingaggio che i partenopei non intendono sostenere per intero. Quindi, anche in un eventuale prestito, o è il Manchester United a dover contribuire all’ingaggio o deve essere lo stesso Sancho a venire incontro al Napoli”.

Calciomercato Napoli: tutti gli altri obiettivi per la fascia

In attesa di capire ciò che ne sarà della situazione Sancho, il Napoli lavora frattanto anche su altri calciatori in sede di mercato, per quanto riguarda le due fasce offensive.

Resiste l’idea Federico Chiesa, che vorrebbe ritornare in Serie A, mentre resta forte l’interesse per Dan Ndoye, per cui ci sarebbe anche un accordo di massima sull’ingaggio, ma resta ancora lo scoglio Bologna da superare.