“Ha detto sì al Napoli”, trattativa in discesa: spunta una data per chiudere il colpo

Il giocatore avrebbe dato il via libera per il suo trasferimento in maglia azzurra: emerge anche una possibile data per portare a termine l’acquisto

Il calciomercato del Napoli resta particolarmente attivo in questi giorni, nonostante non siano più stati annunciati colpi ufficiali. Il club è in prima linea nella campagna acquisti estiva, per cercare di trovare i rinforzi giusti da portare in rosa entro i ritiri. L’errore da non ripetere, sarà proprio quello di arrivare a completare i colpi in entrata in ritardo, come successo lo scorso anno.

Il rischio è anche di non arrivare ai nomi migliori, proprio come a gennaio con il sostituto mancato di Kvaratskhelia. Per questo il Napoli si è mosso in anticipo con i colpi Marianucci e De Bruyne e vorrebbe fare lo stesso con altri rinforzi nelle prossime settimane.

Lorenzo Lucca apre al Napoli: come cambia il calciomercato degli azzurri

Tra questi potrebbe esserci anche Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese, infatti, è uno degli obiettivi del Napoli da settimane e la trattativa sarebbe entrata nel vivo. Lo stesso centravanti avrebbe aperto al trasferimento in azzurro, accelerando i tempi dell’affare tra i due club.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Lucca avrebbe già detto sì al Napoli, con la percezione che possa esserci per lui

un futuro in maglia azzurra. Cerchiata sul calendario anche la prossima settimana, la seconda metà, andando ad approfondire quei dialoghi che il d.s. Manna e l’entourage del giocatore hanno avuto di recente.

L’ottimo rapporto tra il presidente De Laurentiis e il patron Pozzo permetterà di trovare più facilmente anche un accordo economico, con un occhio sempre aperto su Dawin Nunez, che resta la primissima scelta di mercato. Lucca intanto aspetta e spera di vestire presto la maglia azzurra.