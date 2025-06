“Vuole solo il Napoli”, adesso Conte può sorridere: è in arrivo un nuovo top player

Il calciatore seguito dagli azzurri vuole solo giocare per il Napoli, ora Conte può sorridere con l’arrivo vicinissimo di un top player

Il Napoli è pronto a regalare ad Antonio Conte gli giusti innesti per affrontare la prossima stagione che, tra 4 competizioni, sarà ricca di partite. Il tecnico ha richiesto una squadra all’altezza e con alternative valide e, ora, Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis sembrano intenzionati ad accontentare le sue richieste.

Sul taccuino del direttore sportivo ci sono diversi calciatori interessanti, per cui il Napoli è al lavoro e stretto contatto per chiudere le trattative. Uno in particolare però ha una voglia irrefrenabile di vestire la maglia dei campioni d’Italia e di essere allenato da Conte nella prossima stagione. L’affare è molto vicino alla chiusura.

Napoli, Ndoye sempre più vicino: c’è la conferma

Dan Ndoye è da diverso tempo nel mirino del Napoli, pronto a garantirgli un posto in rosa per essere la squadra da battere anche nella prossima stagione. Il calciatore ha già dato ampia disponibilità al progetto azzurro.

Stando a quanto riportato da Valter De Maggio, giornalista, durante la trasmissione ‘Radio Goal‘ a Radio Kiss Kiss Napoli, l’esterno svizzero è vicinissimo al Napoli:

“Tra tutti i nomi che si fanno, Ndoye è la pista concreta e che si potrà chiudere a breve. Il calciatore vuole fortemente il Napoli” – afferma De Maggio.

Il Napoli è ora al lavoro con il Bologna, con cui si terrà un colloquio nella giornata di lunedì per cercare l’intesa definitiva e chiudere l’affare.

Napoli, Ndoye ad un passo: il ruolo che gli affiderà Conte

L’acquisto di Ndoye dal Bologna sarà un’ulteriore conferma del tecnico di avere una squadra competitiva e lottare su più fronti, con la caratteristica di cambiare modulo e tattica a partita in corso. Il calciatore infatti permette una duttilità favorevole.

Il classe 2000 giocherà sulla fascia d’attacco di sinistra, prendendo il posto di David Neres. Il brasiliano infatti trascolerà dalla parte opposta, dove si giocherà la titolarità con Matteo Politano. Il Napoli però non ha intenzione di fermarsi al solo svizzero: la società vorrebbe acquistare ben due esterni offensivi, in modo tale da alternare Ndoye con un valido calciatore.

L’obiettivo azzurro però è un forte candidato ad essere titolare nella formazione guidata da Conte, specialmente per i numeri registrati in questa stagione: 41 partite, con 9 reti e 6 assist.