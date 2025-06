Napoli, per arrivare a Sancho spunta una nuova ipotesi: i dettagli

Il Napoli sta provando a chiudere il colpo Jadon Sancho dal Manchester United: è emersa una novità importante che potrebbe facilitare l’affare

La stagione sportiva per il Napoli si è conclusa poco più di qualche settimana, ma il lavoro per rendere orgogliosi i tifosi partenopei prosegue. La vittoria del quarto Scudetto ha aperto un nuovo ciclo, e conoscendo mister Antonio Conte vorrà sicuramente ripetersi. Quest’ultimo, però, si aspetta ancora colpi importanti dalla società, che seguano la scia dell’ultimo arrivato Kevin De Bruyne.

Il d.s. Giovanni Manna lo sa, ed infatti è già all’opera per accontentare il tecnico salentino. C’è un altro calciatore di Premier League che presto potrebbe sbarcare a Napoli. Si tratta di Jadon Sancho, ormai in uscita dal Manchester United. Il talentuoso esterno inglese costa parecchio e guadagna tanto, ma nelle ultime ore è emersa un’ipotesi che potrebbe cambiare in fretta gli scenari e facilitare la buona riuscita dell’affare.

Calciomercato Napoli, per arrivare a Sancho spunta l’ipotesi prestito dal Manchester United

Jadon Sancho potrebbe diventare un nuovo calciatore del Napoli a titolo temporaneo. Questo è l’ultimo importante aggiornamento di mercato in merito alla trattativa tra il Napoli ed il Manchester United, che vuole liberarsi del classe 2000.

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Luca Marchetti a Radio Marte, nel corso del format ‘Forza Napoli Sempre’, si sarebbe aperta questa pista che potrebbe facilitare le operazioni:

“Sancho col Manchester United va in scadenza fra un anno, più opzione di un anno unilateralmente esercitabile dalla società. Potrebbe girarlo in prestito o cederlo con valore economico elevato. Il Chelsea pagò il prestito oneroso 5.5 milioni”

Il Napoli rimane vigile sul calciatore, senza dimenticare che piacciono tanto anche altri profili come quello di Ademola Lookman.