Calciomercato Napoli, c’è il si di Ndoye ma un ostacolo frena la chiusura del colpo

Il Napoli è attivissimo sul mercato, ed è riuscito a strappare anche il si di Ndoye del Bologna: c’è però un dettaglio che frena la chiusura della trattativa

Il Napoli, archiviata la pratica Scudetto, ha deciso di intervenire in maniera importante sul mercato, per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo il duplice annuncio di Kevin De Bruyne e della promessa Luca Marianucci, il club azzurro non ha alcuna intenzione di fermarsi.

L’obiettivo è uno, costruire una squadra che possa aprire un ciclo vincente con mister Antonio Conte in panchina. Tra i nomi caldi sulla lista del d.s. Giovanni Manna ce n’è uno che nelle ultime ore pare essersi avvicinato sensibilmente ai Campioni d’Italia: si tratta di Dan Ndoye del Bologna. Il calciatore ha espresso il proprio gradimento per la piazza, ma c’è un dettaglio non indifferente che al momento frena la trattativa.

Napoli, trovato l’accordo con Ndoye ma il Bologna spara alto: chiusura dell’affare lontana

Dan Ndoye vuole il Napoli, ma il Bologna non ha alcuna intenzione di cedere il proprio gioiello ad un prezzo ragionevole. I contatti tra le parti vanno avanti da mesi, ma la storia è sempre la stessa.

Secondo quanto riportato nella giornata odierna da Valter De Maggio, giornalista e direttore di Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione “Radio Goal”, a queste condizioni l’affare non può decollare:

“Il Napoli ha trovato l’accordo con Ndoye, anche con l’entourage. Il calciatore gradisce la destinazione, ma il Bologna spara ancora alto. Non ci ritroveremo vicino a chiusure affrettate per le richieste dei felsinei”

Negli scorsi giorni sembrava aver preso quota l’ipotesi di uno scambio con Alessandro Zanoli più un conguaglio economico. Il terzino classe 2000, reduce da una buona annata al Genoa, è un profilo che piace al Bologna, ma la sensazione è che i rossoblù non vogliano fare sconti per Ndoye.

Ndoye è il prescelto di Manna: il ds azzurro lo insegue da gennaio ma il Bologna continua a far muro

Dan Ndoye è il prescelto del Napoli già dallo scorso mese di gennaio. Nel tormentato periodo segnato dall’addio di Kvara, il d.s. Giovanni Manna ha provato a portare lo svizzero all’ombra del Vesuvio, ricevendo picche dal Bologna.

Ora, a sei mesi di distanza, la situazione non è cambiata. Ndoye resta in prima fila per gli azzurri, ma il d.s. rossoblù Sartori non fa sconti. Se il Napoli vuole davvero il calciatore, dovrà investire non meno di 40 milioni di euro.