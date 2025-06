Osimhen-Napoli, la svolta attesa è finalmente arrivata? Ora l’intenzione è chiara

L’intenzione di Victor Osimhen è chiara, con la svolta tanto attesa forse giunta ad una conclusione finale in casa Napoli.

Il destino di Victor Osimhen è già scritto da diverso tempo. Il calciatore e il Napoli si separeranno in questa sessione estiva di calciomercato, stavolta però definitivamente. Le parti infatti già nell’annata scorsa erano arrivate ad un punto di non ritorno, con la voglia e desiderio di dirsi addio al più presto.

La difficoltà però di trovare una società disposta a pagare il valore della clausola rescissoria – inizialmente fissata a 125 milioni di euro – ha portato il club ad abbassare le pretese ed “accontentarsi” con 75 milioni. Ancora oggi però, nessuna squadra ha bussato concretamente alla porta di Aurelio De Laurentiis per sborsare tale cifra.

Napoli, ipotesi scambio sul mercato: la carta è Osimhen

Il Napoli è pronto a regalare gioie e sorprese in ottica entrata durante quest’estate, con gli azzurri che monitorano con attenzione diversi top player interessanti. L’attenzione al momento è rivolta al pacchetto offensivo che andrà modificato, con gli occhi puntati in casa Liverpool.

In queste ore sia Napoli che Liverpool, come espresso da SportMediaset, starebbero studiando un possibile maxi-scambio che porterebbe Darwin Nunez e Federico Chiesa in azzurro, con Osimhen invece in maglia Reds. Stando a quanto riportato, i campioni d’Italia valutano l’attaccante uruguaiano intorno i 40 milioni di euro e l’italiano invece sui 10. Per privarsi dell’ex 9 azzurro, chiedono anche un conguaglio di 25 milioni di euro.

Si attende ora la risposta del Liverpool, con il club inglese che chiede 50 milioni per Nunez e un trasferimento a titolo definitivo per Chiesa. Da considerare però l’apertura di entrambi al progetto del Napoli.

Nunez-Chiesa per Osimhen? Il problema è un altro: c’entra Osimhen

Una delle problematiche principali per non far avvenire questo scambio, è legato agli ingaggi dei calciatori coinvolti. Osimhen infatti percepisce un introito di ben 12 milioni all’anno, bonus compresi, e ciò rende infattibile l’opzione Liverpool.

Anche lato Napoli però c’è questa problematica: Chiesa è tra i più osservati in quest’ottica. Il suo stipendio che si aggira attorno i 7,5 milioni di euro annui dovrà essere abbassato, contro i 4,5 invece ben sostenibili di Nunez. Poi c’è da considerare anche la volontà dei calciatori coinvolti nel maxi-scambio.

Per i due calciatori campioni d’Inghilterra non ci sarebbero problema, mentre per Osimhen sì: il nigeriano apprezza molto la Juventus, club fortemente su di lui, e ha già rifiutato altre destinazioni.