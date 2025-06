Osimhen, la Juve non si arrende ma regna il caos

Ancora tantissimi i dubbi sul futuro dell’ex attaccante azzurro: il nigeriano piace tanto al club bianconero che tenta l’affondo.

Oltre alle tantissime trattative per ingaggiare giocatori, il Napoli è molto attivo anche dal lato cessioni. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è al lavoro per sfoltire la rosa di Antonio Conte e piazzare alcuni giocatori fuori dalle gerarchie del tecnico salentino.

Resta ancora bloccata, però, la cessione di Victor Osimhen. Il presidente De Laurentiis chiede almeno 75 milioni di euro, ma la situazione è sempre più caotica. La Juventus monitora la situazione con la speranza di poter ingaggiare il talento nigeriano: prima però i bianconeri dovranno risolvere delle situazioni importanti.

Dubbi in attacco per la Juve: per avere Osimhen dovrà andare via Vlahovic

La dirigenza bianconera non molla l’attaccante nigeriano: Osimhen resta nel mirino di Tudor e Comolli ma prima di tentare il tutto per tutto la Juventus dovrà decidere il futuro di Dusan Vlahovic.

L’interesse della Juventus verso Victor Osimhen resta fortissimo. Le sue ottime prestazioni con la maglia del Galatasaray hanno convinto sempre di più Tudor e il dg bianconero Comolli. Il bomber nigeriano sarebbe la vera e propria soluzione ai problemi offensivi della ‘Vecchia Signora’, ma la trattativa non è semplice. Inoltre, la clausola di 75 milioni di euro non è valida per i club italiani: i bianconeri dovranno spendere decisamente di più per avere l’ex Napoli.

Prima di affondare il colpo una volta per tutte, la dirigenza bianconera deve prendere una scelta definitiva sul futuro di Vlahovic. L’attaccante serbo non sembra affatto rientrare nelle gerarchie del tecnico e del direttore generale e potrebbe dunque salutare Torino dopo due stagioni e mezzo. Nelle ultime ore sta anche prendendo campo l’ipotesi di un possibile scambio Theo Hernandez-Vlahovic tra Milan e Juventus.

Marchetti: “Neanche lui sa con che squadra giocherà l’anno prossimo”

L’incertezza sul futuro di Osimhen regna sovrana: sono tanti i club interessati al nigeriano ma, come sottolineato dal giornalista Marchetti, l’attaccante non sa ancora che casacca indosserà durante la prossima stagione.

Durante un intervento a Sky Sport, il giornalista Luca Marchetti ha parlato dei forti dubbi sul futuro di Victor Osimhen. Secondo l’esperto di mercato, nonostante le tantissime richieste per l’attaccante ex Lille, è difficile predire quale squadra ingaggerà il nigeriano. L’interesse di Galatasaray ed Al-Hilal resta molto forte, ma l’accordo è tra le parti è tutt’altro che vicino: