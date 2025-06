Napoli, continua il forcing per Nunez: ecco la richiesta del Liverpool

Per il Napoli ci sono ulteriori aggiornamenti sul possibile arrivo di Darwin Nunez.

Dopo aver portato il fuoriclasse belga Kevin De Bruyne, di fatto, il Napoli vuole acquisire un altro calciatore dal campionato più seguito al mondo: la Premier League. Il giocatore in questione è Darwin Nunez.

Il direttore sportivo Giovanni Manna, infatti, è al lavoro per cercare di piazzare un colpo che rafforzerebbe tantissimo il reparto offensivo della squadra agli ordini di Antonio Conte. Per il possibile passaggio di Darwin Nunez al Napoli, dunque, bisogna segnalare l’arrivo di un ulteriore aggiornamento.

Calciomercato Napoli, svelata la richiesta del Liverpool per ceder Nunez: le ultime notizie

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, il Liverpool chiede 65 milioni di euro per cedere a titolo definitivo le prestazioni del suo centravanti. Il Napoli può sicuramente arrivare ad una cifra del genere, soprattutto in caso di una cessione di Victor Osimhen per i 75 milioni di euro della sua clausola rescissoria.

Il Napoli vuole proseguire i contatti per cercare di portare in azzurro un giocatore forte come Darwin Nunez che, nel frattempo, avrebbe dato il suo consenso ad un possibile suo arrivo nel team di Conte. Da segnalare, però, che il club partenopeo continua ad insistere per Lorenzo Lucca dell’Udinese, con la quale la distanza è davvero minima.