Lucca al Napoli, ma è solo un’alternativa: l’ultim’ora svela il nome del vero obiettivo!

L’ultim’ora arrivata svela il vero obiettivo del Napoli per l’attacco, con l’opzione Lucca al momento solo una valida alternativa al calciatore osservato

Il Napoli è pronto a fare follie in questa sessione estiva di calciomercato, con gli azzurri che in queste settimane sono scatenati nel compiere acquisti. In entrata Manna, direttore sportivo, ha inserito nel mirino diversi top player da regalare ad Antonio Conte.

L’obiettivo è di costruire una squadra all’altezza e capace di lottare nelle prossime 4 competizioni che vedranno i campioni d’Italia protagonisti, con l’intento di proteggere il tricolore e sfigurare in Champions League. I rinforzi sono nell’aria, ma per ora ne sono solo stati annunciati due. Il tema legato all’attacco è da seguire in casa Napoli, con dei calciatori vogliosi di giungere all’ombra del Vesuvio.

Napoli, si lavora per due in attacco: non solo Lucca

Aurelio De Laurentiis è pronto ad accontentare e mantenere le promesse date a Conte per farlo rimanere in panchina, con il club che ora lavora intensamente sul fronte offensivo. Nel mirino non solo Lorenzo Lucca, ma anche Darwin Nunez.

A fare il punto della situazione è stato l’esperto di calciomercato, Matteo Moretto:

“Il Napoli sta lavorando con l’Udinese per Lucca, che potrebbe far coppia con Lukaku in attacco. Nelle prossime ore però ci sarà un colloquio con Nunez per capire se si possa raggiungere un accordo. Si lavorerà in parallelo per entrambi, così da avere un’opzione nel caso in cui l’operazione non dovesse concretizzarsi” – afferma il giornalista, intervenuto a ESPN.

L’uno esclude l’altro dunque in casa Napoli rispetto a quanto era emerso nelle ultime settimane, con la possibilità di ingaggiare entrambi gli attaccanti. Continuerà la lotta serrata a due, tra Lucca e Nunez – per cui si attende un affondo – nel conquistare un punto nella formazione di Conte.

Mercato Napoli, Conte è stato chiaro: c’è un piano A

Ogni decisione che verrà presa durante questa sessione di mercato avrà indubbiamente un’impronta Contiana, con il tecnico voglioso di costruire ed allenare una squadra pronta ad aprire un ciclo vincente. Le idee però sono state chiare, con Conte che ha espresso la sua preferenza.

“Darwin Nunez è la prima scelta di Antonio Conte per rinforzare l’attacco, anche se i Reds chiedono una cifra sopra i 50 milioni per lasciarlo partire – spiega Moretto – ma il calciatore ha già dato l’apertura agli azzurri”.

Nelle ultime ore il Napoli ha anche accelerato la trattativa, aprendo per la prima volta i dialoghi direttamente con il Liverpool. Non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti per scoprire chi sarà il compagno di reparto di Big Rom.