Darwin Nunez al Napoli, il dettaglio che fa sperare i tifosi azzurri

La suggestione di mercato su Darwin Nuñez si arricchisce con un retroscena svelato proprio dall’attaccante.

Il nome di Darwin Nunez resta tra i più caldi nella lista del Napoli per il nuovo attacco. Gli azzurri, dopo aver ufficializzato De Bruyne e Marianucci, studiano il profilo uruguaiano del Liverpool, il cui entourage ha aperto a un trasferimento in Italia.

L’interesse c’è, ma al momento nessun accordo concreto tra il calciatore e il club partenopeo. Il Napoli avrebbe già bloccato Lorenzo Lucca, pronto a sbarcare a Napoli, ma tiene d’occhio Nunez e lavorerà per portarlo in azzurro.

Calciomercato Napoli, Nunez vicino e i tifosi azzurri sognano

Giovanni Manna e il suo staff seguono ogni pista per costruire la squadra al servizio di Antonio Conte, che valuta l’inserimento del portoghese come centravanti insieme a Lukaku e dovranno contendersi il posto da titolare. Nunez è alla ricerca di un club dove possa tornare ad essere protagonista e rilanciarsi.

Il Napoli, campione di Italia, e candidato alla prossima edizione della Champions League rappresenta un’opportunità più che valida per il suo obiettivo. L’attaccante valuta l’Italia come uno dei migliori paesi per giocare a calcio, con un campionato competitivo e unico. Su di lui ci sono anche altri club come la Juventus, ma gli azzurri potrebbero essere i favoriti per un dettaglio che fa sorridere i tifosi.

Nunez sorride al Napoli e svela un retroscena sulla sua infanzia

Nunez in un’intervista post gara del 2022 aveva dichiarato che tra i suoi idoli come calciatore c’era proprio Edison Cavani. L’ex azzurro, eroe della piazza partenopea, è il legame tra il calciatore e Napoli. Il fatto che il Matador abbia indossato i colori azzurri potrebbe spingere Nunez a portare avanti la trattiva per giocare all’ombra del Vesuvio?

“Cavani? Quando ero bambino era il mio idolo perché uruguaiano come me però non penso siamo uguali, lui ha il suo stile ed io il mio”

Aveva così dichiarato in occasione del post gara tra Benfica e PSG, parole che da subito hanno acceso le speranze dei tifosi. Il legame emotivo rappresenterebbe il leitmotiv per immaginare la sua vita proprio a Napoli, spinto anche dai valori condivisi di calcio. Molto spesso li hanno paragonati per le caratteristiche tecniche e di gioco, ma i due attaccanti sono ben diversi e con mentalità differenti.

Dalla suggestione al progetto: cosa serve per convincere Nuñez

Sul fronte tecnico, Nunez possiede numeri e caratteristiche che si combinano bene al gioco del Napoli: fisico possente, doti sotto porta, capacità di giocare anche spalle alla porta – proprio come faceva Cavani – e aggressività da competizione dote ricercata da Antonio Conte. In Portogallo col Benfica aveva segnato 26 gol in 28 partite, a Liverpool non ha trovato la stessa continuità, da qui la volontà di cambiare aria.

Per il suo cartellino gli inglesi chiedono almeno 50mln di euro, invece, il suo ingaggio si aggira intorno ai 5 milioni – cifra che il Napoli sarebbe disposto a sostenere. Manna e dovrà però compertere anche con le offerte provenienti dall’Arabia che offrono ingaggi molto più allettanti. Antonio Conte e il club dovranno far leva sui sentimenti e sulle opportunità che la nuova stagione offrirà ai tesserati del Napoli.