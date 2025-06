“È un mercenario, una mela marcia”, Chiariello durissimo contro l’obiettivo del Napoli

Umberto Chiariello scatena la polemica contro un obiettivo del Napoli: “É un “mercenario” e una “mela marcia”

Il Napoli sta gettando le basi per il Calciomercato e inizia alla grande con l’arrivo di Kevin De Bruyne e di Marianucci. Questo però è il periodo delle voci, delle sensazioni e degli accostamenti tra squadre e calciatori. Nelle scorse settimane di è fatta sempre più insistente la possibilità che Lookman possa indossare la maglia azzurra la prossima stagione.

Le sue doti sono note a tutti, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, Lookman ha brillato per efficacia e maturità tattica, culminando con una straordinaria tripletta nella finale di Europa League 2024 contro il Bayer Leverkusen. A cui si aggiunge una buona stagione giocata. Dietro solo a Retegui e Kean per reti segnate in Serie A. Ha punto anche alla difesa del Napoli, segnando due reti nella gara d’andata al Maradona – terminata 0-3 – e una marcatura a Bergamo.

Lo sfogo di Chiariello contro Lookman: “Litiga continuamente”

Il giornalista Umberto Chiariello infiamma il dibattito su Ademola Lookman rilasciando alcune dichiarazioni molto forti e commenta così a Radio CRC l’operato del calciatore neroazzurro:

“Lookman è uno che litiga continuamente, non amo i giocatori mercenari. Il calciatore mercenario mi fa schifo! Il calciatore può chiedere la cessione, guardare ai suoi interessi, ma devi avere rispetto del club che ti ha tesserato. L’Atalanta ti ha fatto uomo, in Inghilterra non eri nessuno”

Ha poi continuato il giornalista:

“Se ti giochi la partita decisiva di Champions tu scendi in campo e dai l’anima, ma lui ha deciso di non comportarsi da vero uomo. Ha abbandonato l’Atalanta nel momento del bisogno, insieme a Koopmainers, non giocando la partita decisiva di Champions. Non ha rispettato la maglia. Io Lookman non lo voglio nel mio club, è una mela marcia”

Quanto vale Lookman

Il Napoli sarebbe disposto ad arrivare fino a 50 milioni di euro per il calciatore nigeriano. Su di lui pesa la Coppa d’Africa nelle valutazioni della dirigenza azzurra. Perdere un giocatore nella fase cruciale tra dicembre e gennaio potrebbe essere deleterio.

Ad ogni modo, l’Atalanta chiederà almeno 60 milioni per cedere a titolo definitivo il suo bomber e pallone d’oro africano lo scorso anno. Sarà una lunga negoziazione. D’altronde, il calciomercato estivo è appena cominciato.