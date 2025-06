Lookman al Napoli, la trattativa entra nel vivo: cosa manca per regalare a Conte il nuovo top player

Il nome di Ademola Lookman continua ad essere accostato al Napoli. Ecco cosa manca per chiudere l’operazione con l’Atalanta.

Sono giorni molto intensi per il Napoli. Il club azzurro, ormai da settimane, è pienamente focalizzato sul calciomercato in entrata. Dopo la conferma di Conte, infatti, il DS azzurro Manna starebbe seguendo vari profili. In modo particolare, però, in cima alla lista ci sarebbe il nome di Ademola Lookman. Quest’ultimo, può lasciare l’Atalanta ma prima servirà un’offerta molto ricca.

Distanza tra Napoli e Atalanta per Lookman: cosa manca per chiudere

Il Napoli e l’Atalanta son pronte a dare vita ad una trattativa complicatissima. Da una parte, il club azzurro con ampie possibilità di investimento e dall’altra i bergamaschi, da sempre una delle botteghe più care della Serie A.

Il passaggio di Teun Koopmeiners alla Juventus non sarà l’ultima ricchissima plusvalenza messa a segno dalla famiglia Percassi. Infatti, questa volta, l’acquirente potrebbe avere un nome diverso: Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli vorrebbe assecondare le richieste di Antonio Conte, provando così a chiudere il colpo Ademola Lookman.

Ad oggi, l’affare non è ancora decollato proprio a causa della distanza tra le due società. Come riportato da “Il Corriere di Bergamo” sarebbe presente una certa distanza tra la valutazione dei club. Il Napoli, dal canto suo, è pronto ad investire circa 50 milioni di euro, mentre la valutazione dell’Atalanta è ferma a 60 milioni. Al momento, tale blocco rappresenta un grosso ostacolo per la trattativa.