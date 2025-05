Napoli scatenato, non solo De Bruyne: Lookman è il prescelto

Il Napoli, oltre a De Bruyne, punta fortemente su Lookman dell’Atalanta.

Il Napoli è deciso nel continuare a ruggire anche nella prossima stagione. Confermarsi, si sa, è alquanto complicato: Antonio Conte però ha deciso di restare sulla panchina azzurra anche per questa motivazione. Ora però al tecnico va costruita una squadra di tutto rispetto e, soprattutto, adatta per essere competitiva su più fronti.

L’idea del Napoli è sicuramente quella di compiere un dignitoso cammino anche in Champions League, dopo l’annata attuale che non ha visto la ‘coppa dalle grandi orecchie‘ disputarsi al ‘Maradona‘. La società infatti è stata chiara: il calciomercato in entrata sarà effettuato in modo grintoso, con top player pronti a sposare il progetto vincente dei campioni d’Italia.

Napoli, Lookman primo obiettivo per l’attacco: la rivelazione

Il Napoli monitora attentamente diversi calciatori importanti da far approdare in azzurro, con l’intento di anticipare le varie concorrenze. Ademola Lookman è tra questi: il fantasista dell’Atalanta potrebbe lasciare Bergamo durante l’estate.

Come dichiarato dal giornalista Gianluca Gifuni, conduttore di ‘Forza Napoli Sempre‘, a Radio Marte, Lookman è l’obiettivo numero uno di Conte. Il tecnico vede il nigeriano come il rinforzo ideale per la corsia di sinistra, dopo il vuoto mai colmato dalla partenza di Khvicha Kvaratskhelia.

L’attaccante dell’Atalanta è molto seguito dagli azzurri, che ora cominceranno a mettere pressione al club di Percassi. Per lui una valutazione però alta, attorno ai 45-50 milioni di euro.

Napoli, taccuino infuocato: piacciono Zhegrova e altri top

Il reparto offensivo del Napoli subirà notevoli cambiamenti, dovuti all’incasso dell’oramai certa partenza di Victor Osimhen. Sul taccuino di Manna presenti anche Zhregrova del Lille, Zaccagni della Lazio e Kang-In Lee del PSG.

Pasquale Tina, giornalista di Radio Marte, ha parlato in trasmissione in merito alla situazione esterni:

“Oltre Lookman si seguono Zaccagni e Kang-In Lee. Zhegrova arriverà e farà coppia con Politano sulla destra, con Neres ad alternarsi a sinistra con un top“.

Il Napoli è pronto a compiere degli acquisti mirati per la prossima stagione. Adesso c’è l’obbligo di mantenere le aspettative di Conte, con un budget di 200 milioni di euro che non verrà di certo buttato al vento. Manna è al lavoro per regalare gioie al tecnico e ad un’intera piazza, che ora sogna di trionfare anche l’anno prossimo.