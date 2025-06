Il ricordo di Napoli emoziona Cavani: coinvolto anche…Conte

Cavani ricorda il Napoli, emozioni per il Matador che si commuove. Lo strano incrocio con Antonio Conte.

Edinson Cavani, uno dei più grandi attaccanti nella storia recente del Napoli, ha recentemente condiviso ai microfoni di Dazn con emozione i suoi ricordi legati alla vittoria della Coppa Italia nel 2012, un trionfo storico per il club partenopeo che ha segnato un momento indimenticabile nella carriera del “Matador”.

Un ricordo indelebile che rende omaggio a una delle pagine più gloriose del Napoli e alla grande stagione di Edinson Cavani con la maglia azzurra che in quell’occasione aveva battuto proprio la Juve di Antonio Conte.

Il Matador regala al Napoli la Coppa Italia: l’emozione di Cavani

La vittoria dell Coppa Italia nella stagione 2011-2012 fu storica non solo perché interruppe un lungo digiuno di trofei per il Napoli, ma anche perché arrivò contro una delle squadre più forti e dominanti d’Italia. Il contributo di Cavani fu fondamentale, sia per il gol decisivo sia per l’impegno e la grinta mostrati in entrambe le gare.

Il gol nel primo tempo impose il gioco del Napoli, che riuscì a raddoppiare con Marek Hamsik. Un momento unico per tutta la squadra, e per la città che esplose in festa. Il ricordo del Matador:

“Quella Coppa Italia vinta contro la Juventus è uno dei ricordi più belli della mia esperienza al Napoli e della mia carriera. Giocavamo contro la Juventus squadra imbattuta e che ha spinto fino alla fine. Per me è stato un momento di grande orgoglio personale e professionale”.

La stagione 2011-2012 segnò il trionfale ritorto della Juventus che vinse il campionato con Antonio Conte alla prima stagione da allenatore bianconero. La Juve arrivava da favorita, ma il Napoli ha deciso di crederci concentrandosi sul gioco combattendo su ogni centimetro con mentalità e coraggio. Destini incrociati quelli del Napoli e di Antonio Conte.