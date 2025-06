Scatto Napoli per Lucca, sarà lui il rinforzo in attacco: cosa manca per chiudere la trattativa

Il Napoli continua a puntare Lorenzo Lucca. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli importanti proprio sull’attaccante dell’Udinese.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli, con il club azzurro pronto a siglare diversi colpi. Dopo aver reso ufficiali gli arrivi di Kevin De Bruyne e Marianucci, la dirigenza partenopea non ha alcuna intenzione di fermarsi. Infatti, nelle ultime ore, sarebbe stato registrato un forte, fortissimo interesse nei confronti di Lorenzo Lucca. Quest’ultimo, rappresentata ad oggi la prima scelta per rinforzare il reparto offensivo.

Lucca nel mirino del Napoli: trattativa in via di definizione?

Il Napoli punta forte su Lorenzo Lucca. L’attaccante di proprietà dell’Udinese rappresenta uno dei profili più seguiti da parte del club azzurro. L’interesse risale già ad un anno fa, quando il DS Manna inserì il calciatore nella lista degli obiettivi. A distanza di mesi, la situazione non è affatto cambiata.

Anzi, l’ottima stagione del centravanti non ha fatto altro che far aumentare l’interesse del Napoli. La dirigenza partenopea, infatti, starebbe pensando ad un importante operazione con l’Udinese, la quale sembrerebbe pronta a cedere il giocatore. Come riportato da “Il Corriere dello Sport” i segnali sono molto chiari. Di seguito l’analisi completa del quotidiano.