Reijnders “nuovo De Bruyne”? Risposta a sorpresa sul nuovo giocatore del Napoli

Tijjani Reijnders, nuovo centrocampista del Manchester City, dà una risposta a sorpresa sul nuovo acquisto del Napoli De Bruyne.

Il Napoli ha piazzato un vero e proprio colpo da 90 acquistando Kevin De Bruyne. Il club azzurro ha realizzato quello che inizialmente sembrava soltanto un sogno, portando in azzurro uno dei migliori giocatori del mondo. Il belga proprio nella giornata di ieri ha rilasciato le sue prime parole da giocatore azzurro, raccontando tutto il suo entusiasmo verso questa nuova sfida e il motivo della sua scelta.

Reijnders: “Non sono il sostituto di De Bruyne”

Ha parlato nelle scorse ore anche colui che prenderà, di fatto, il suo posto nel Manchester City, club in cui De Bruyne ha militato per ben 10 anni. Si tratta di Tijjani Reijnders, oramai ex centrocampista del Milan acquistato dal Manchester City pochi giorni fa per circa 70 milioni di euro. L’olandese, nel corso della sua intervista a ESPN, ha respinto però ogni paragone col belga:

“Non sono qui per sostituire De Bruyne. Devo giocare il mio gioco, prendo solo spunti da diversi giocatori per cercare di adattarlo. Di Kevin De Bruyne mi ha colpito molto il modo in cui osservava il campo e i suoi passaggi”.

Reijnders allontana quindi un po’ da sé la pressione di essere il sostituto di De Bruyne, un giocatore che ha fatto la storia del City, vincendo ogni cosa da principale protagonista della squadra. L’olandese rimane però di fatto il giocatore che dovrà occupare in campo la “casella” che spettava proprio al belga nello scacchiere di Guardiola: sicuramente non un compito facile.