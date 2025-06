De Bruyne si presenta: “Qui per vincere con un club ambizioso” – VIDEO

La prima intervista ufficiale di Kevin De Bruyne da giocatore del Napoli fa vibrare l’animo, ecco le sue prime parole in azzurro

L’arrivo di Kevin De Bruyne, così come la sua ufficialità, ha trascinato un’enorme entusiasmo all’interno del cuore dei partenopei. Il calciatore è arrivato alcuni giorni fa a parametro zero dal Manchester City, dopo una trattativa molto lunga con Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna.

Quest’oggi il calciatore si è calato nelle vesti di condottiero azzurro, con la sua prima intervista ufficiale con il Napoli: la notizia ha subito fatto il giro del web, con De Bruyne che ha infiammato i tifosi con le sue parole.

Napoli, parole al miele di De Bruyne: la sua intervista

Il Napoli, tramite un messaggio su i suoi social, ha annunciato un’intervista di De Bruyne in esclusiva oggi alle ore 17:40. Le sue parole hanno ancor di più galvanizzato l’ambiente.

“Io e il Napoli condividiamo la stessa ambizione. Penso che sia il progetto giusto per me e mi impegnerò affinché possa dare il mio contributo per vincere” – afferma De Bruyne.

Il classe ’91 è pronto a vivere anche la realtà napoletana, a seguito della lunga vita passata a Manchester:

“Dopo 10 anni in Inghilterra, per me questa è un’esperienza nuova. Io e la mia famiglia siamo entusiasti e non vediamo l’ora di iniziare a viverla” – le parole al miele sulla città che il calciatore mira a vivere al più presto anche per conoscere nuove usanze e comprendere come si respira il calcio nel popolo caldo di Napoli.

SULLA SCELTA DI NAPOLI – “Loro sono la squadra che ha vinto lo Scudetto, a me piace vincere e odio perdere. Penso che insieme possiamo fare grandi cose, per me era un bel progetto e spero di poter aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi“.

SUI TIFOSI – “Ricordo che i tifosi erano molto rumorosi e un po’ pazzi, ma va bene così. Credo di capire Napoli, come la città sostiene la squadra ed era qualcosa di cui volevo far parte. Bisognerà ambientarsi all’inizio ma se tante persone seguono la squadra, ci sarà una bella atmosfera che ci aiuterà a portare risultati a casa“.

SU LUKAKU E MERTENS – “Conosco Romelu da quando avevo 13 anni, mi ha parlato molto bene della squadra e della città. Non vedo l’ora di fare qualcosa insieme. Anche Dries conosce molto bene questa città e loro due possono spiegarmi come funziona vivere qua e come sono le persone“.

SULLA LINGUA – “Devo imparare un po’ di italiano, sono entusiasta di questo. Per me è qualcosa di nuovo dopo, sarà una bella esperienza“.

“Cari tifosi, sono qua per vincere! Forza Napoli” – conclude Kevin De Bruyne durante la sua prima intervista da calciatore dei campioni d’Italia.