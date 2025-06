Milan “guastafeste”: Manna può portare al Napoli il super colpo in un solo modo

Il ds Manna pronto a dare ad Antonio Conte un vice Lukaku d’eccellenza, ma la concorrenza del Milan resta più viva che mai.

Sono ore intense per il Napoli e il suo direttore sportivo, pronti a completare il reparto offensivo mettendo a disposizione di mister Conte una valida alternativa a Lukaku. Secondo il Corriere dello Sport, gli azzurri però sono tallonati dal forte interesse del neo-tecnico Massimiliano Allegri che non ha alcuna intenzione di mollare l’osso.

A differenza del rossoneri però, il Napoli nella prossima stagione parteciperà alla Champions League, fattore da tenere in considerazione visto il profilo trattato dalle due società. Il ds Manna però dovrà cedere alla valutazione del Liverpool, club di proprietà del calciatore, che non ha nessuna volontà di abbassare il prezzo.

Napoli su Darwin Nunez: il Liverpool fissa il prezzo

Il Napoli continua a fare spese in Inghilterra spostandosi un po’ più ad ovest di Manchester dopo l’acquisto di Kevin De Bruyne. Questa volta è Liverpool ad essere finita nel mirino dei partenopei, con il forte interesse per il suo numero 9. Si tratta di Darwin Nunez, attaccante valutato 60 milioni dalle parti di Anfield. L’uruguaiano non ha brillato quest’anno (così come nelle ultime due stagioni) e una piazza come Napoli potrebbe dare nuova linfa ad un giocatore pagato, appena tre anni fa, la bellezza di 100 milioni entrati nelle casse del Benfica.

Proprio nel club portoghese, Nunez aveva impressionato “conquistando” anche il soprannome di “nuovo Cavani”. Soprannome perso un po’ nell’ultimo periodo, vista la poca lucidità dimostrata sotto porta in Premier: sono 25 le reti segnate in 95 partite. Nunez però ha tutte le caratteristiche fisiche per brillare nel campionato italiano. Tecnica e potenza atletica ci sono, ora l’uruguaiano ha solo bisogno di maggiore fiducia per dimostrare il suo valore.

Napoli vuole Musah, ma il Milan non molla la presa

Darwin Nunez non è il solo profilo che lega azzurri e rossoneri. Il Napoli è da tempo sulle tracce di Yunus Musah, centrocampista duttile seguito e gradito da Antonio Conte. Il club azzurro ha già ottenuto il si dello statunitense, ma non ha ancora raggiunto l’intesa totale con il Milan, nonostante una base d’accordo raggiunta.

Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il via libera definitivo non è ancora arrivato a causa di “alcune differenze tra qualità e quantità dei bonus per l’affare”. In attesa di conoscere il futuro di Anguissa, l’arrivo di Musah completerebbe un reparto diventato solido dopo l’arrivo di KDB. L’obiettivo è chiudere entro fine settimana per garantire l’innesto immediato del calciatore per il ritiro estivo.