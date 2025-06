Napoli scatenato: super piano per Nunez, ultim’ora da Fabrizio Romano

Spunta il piano del Napoli per riuscire ad acquistare Darwin Nunez: l’ultim’ora di Fabrizio Romano è da sogno.

Il Napoli è una delle squadre più attive sul mercato. Dopo l’acquisto di Kevin De Bruyne, gli azzurri non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Così, sono pronti altri acquisti per provare a rendere il Napoli ancora più competitivo e, magari, puntare a fare una grande stagione anche in Champions dopo lo Scudetto di quest’anno.

Uno dei nomi di livello internazionele è in lista è quello di Darwin Nunez, punta del Liverpool per cui il Napoli dovrà superare una folta concorrenza per riuscire a chiudere un altro colpo da sogno.

Romano: “Napoli al lavoro in maniera forte per Nunez”

La novità al riguardo arriva da Fabrizio Romano: l’esperto di mercato ha aggiornato in merito alla situazione sul suo canale Youtube, aprendo alla possibilità che davvero il Napoli possa andare fino in fondo per chiudere questa trattativa:

“Dalle telefonate si è passato ai contatti seri, diretti e concreti. Il Napoli sta lavorando all’operazione Nunez, lo confermo. C’è anche la concorrenza dell’Arabia, non è una trattativa facile. Questa è però un’operazione che il Napoli vuole provare a fare. Ci sono state anche delle chiamate del Milan per informarsi sulla situazione ma il club italiano che sta lavorando in maniera forte per lui, anche con gli agenti del giocatore, è il Napoli. Adesso ci sarà da capire se sarà una trattatuva fattibile per condizioni economiche e per concorrenza, ma sicuramente Nunez lascerà il Liverpool”.

Insomma, Nunez è tutt’altro che un rumor: il Napoli ha davvero l’intenzione di fare tutto il possibile per portarsi a casa un altro acquisto di livello internazionale.