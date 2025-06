Napoli-Musah, frenata nell’affare? Cosa sta succedendo col Milan

Il calciomercato del Napoli sta entrando nel vivo, con Giovanni Manna impegnato a costruire un centrocampo di assoluto livello per la squadra di Antonio Conte.

La trattativa con il Milan per Yunus Musah prosegue: il club vuole infatti regalare ad Antonio Conte un centrocampista in cui crede tantissimo, nonostante una stagione abbastanza deludente. La trattatiuva sembrava praticamente fatta ma ha poi trovato qualche piccolo intopppo che non ha ancora trovato una soluzione.

Musah-Napoli, le ultime da Fabrizio Romano

Ne ha parlato Fabrizio Romano, esperto di mercato internazionale, sul suo canale Youtube. Secondo lui, il trasferimento di Yunus Musah dal Milan al Napoli sarebbe ancora in fase di definizione. Le due società hanno raggiunto una base d’accordo, ma resta da sistemare la parte variabile legata ai bonus:

“Al momento ci sono alcune differenze tra qualità e quantità dei bonus per l’affare Yunus Musah, ancora non c’è il via libera definitivo” .

Il Napoli ha già ottenuto il sì del giocatore, che gradisce la destinazione e ha accettato l’ingaggio proposto. Ora si lavora per superare le ultime divergenze con il Milan e chiudere l’accordo a titolo definitivo.

Nonostante la frenata temporanea, l’ottimismo resta alto. Antonio Conte ha già dato il suo gradimento tecnico all’operazione e punta su Musah per aggiungere corsa e intensità alla mediana. Le prossime ore saranno decisive per trovare l’intesa finale. Se il Milan, dal canto suo, punta a massimizzare il ritorno economico dopo una sola stagione del centrocampista americano in rossonero, il Napoli, invece, intende chiudere entro fine settimana per consegnare a Conte un giocatore già pronto fisicamente per il ritiro estivo.