Il Napoli trema, Anguissa è l’obiettivo di un noto club: la svolta è ad un passo!

Il nome di Frank Zambo Anguissa continua ad essere accostato ad un noto club. Intanto, il Napoli attende sviluppi importanti.

Sono giorni molto caldi in casa Napoli. Tutti i dirigenti, ovviamente compreso il DS Manna, son focalizzati sulla sessione di mercato. Quest’ultima, sarà cruciale per assecondare le richieste di Antonio Conte che spera di avere un organico completo. Intanto, però, bisogna prestare attenzione anche alle possibili insidie. Infatti, un noto club starebbe seguendo Frank Zambo Anguissa.

Anguissa, il Besiktas ci prova ancora: la richiesta del Napoli

Il Napoli continua a difendersi dagli attacchi spietati che arrivano dalla Turchia. In modo particolare, il Besiktas avrebbe deciso di effettuare una spesa importante proprio alla Corte del Vesuvio. Da giorni, infatti, il nome di Frank Zambo Anguissa viene accostato allo storico club turco.

Al momento non c’è l’accordo con il Napoli, ma nelle prossime ore tutto potrebbe cambiare. Come riportato dall’agenzia turca “Santra Kartal” il Besiktas non avrebbe affatto mollato la presa. L’ostacolo è rappresentato dalla richiesta del club azzurro, che chiede un’offerta da almeno 18 milioni più bonus per valutare un eventuale addio.

Ad oggi, la trattativa risulta molto complessa ma nelle prossime ore può succedere ogni cosa. Infatti, il Napoli attende una ricca proposta che potrebbe far vacillare sia la dirigenza che il calciatore.