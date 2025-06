Identikit nuovo portiere Napoli: due piste per il vice Meret

Antonio Conte e Giovanni Manna al lavoro per trovare un vice Meret: le caretteristiche.

Il nuovo Napoli di Antonio Conte inizia a delinearsi, il tecnico è alla lavoro anche per consolidare il reparto difensivo in porta e ha una richiesta precisa: vuole un portiere moderno, capace non solo di parare ma anche di impostare dal basso, coinvolto nella costruzione del gioco.

È questa la volontà di mister Conte che è al lavoro con Giovanni Manna per dare forma a una rosa che sappia unire esperienza, qualità e innovazione. L’attenzione è dunque doppia: blindare il titolare e trovare un’alternativa di spessore in vista di una stagione fitta di impegni tra campionato, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa.

Manna ha già scelto il vice Meret

Meret sarà il titolare della prossima stagione, ma l’obiettivo è quello di identificare un vice che sia all’alteza e pronto ad indossare la maglia azzurra se chiamato in causa. Il nome in cima alla lista è quello di Zion Suzuki, 22 anni, portiere del Parma e nazionale giapponese.

Estroso, abile nelle parate e, soprattutto, bravo con i piedi: un profilo ideale per il calcio di Conte. La sua performace contro il Napoli nella penultima giornarta di campionato non è passata inosservata, come i tre cleenshit conquistati in 28 partitie con la maglia del Parma.

Manna apre a una trattativa proprio con gli emiliani. Tuttavia, al momento il Parma lo considera incedibile, e Manna ha già ricevuto un primo no da parte di Cherubini.

Suzuki il preferito, ma c’è l’alternativa per il vice

Il Parma alza un muro per Suzuki e in caso in cui il DS Manna non riesca a trovare una breccia per far avanzara la trattativa sono pronte delle alternartive. Non è infatti da esludere un nuovo-vecchio interesse per Vanja Milinkovic-Savic del Torino con contratto in scadenza nel 2026 e una clausola da circa 20 milioni.

Intanto, Manna si guarda anche intorno e nei giorni scorsi ha incontrato l’agente di Mathias Ferrante, portiere 18enne della NovaRomentina. Un investimento in prospettiva, ma oggi le priorità sono chiare: blindare Meret e completare il reparto con un vice che parli il linguaggio del calcio moderno.

Meret c’è: il rinnovo è vicino

Secondo La Gazzetta dello Sport, questa dovrebbe essere la settimana decisiva anche per il rinnovo di Alex Meret. Quella con l’entourage del calciatore è stata una lunga e complessa trattativa che sembrerebbe essere a un passo dalla chiusura. Il prolungamento del contratto prevede un biennale fino al 2027.

Alex Meret si appresta a vivere la sua ottava stagione in azzurro, con due Scudetti all’attivo e una Coppa Italia da assoluto protagonista. Un palmares degno di nota a cui si aggiunge anche il titolo di miglior difesa europea insieme ai suoi compagni di reparto. Nell’ultima stagione, ha confermato il suo valore con 17 clean sheet.

La firma, attesa nei prossimi giorni e ritardata solo dagli impegni con la Nazionale, rappresenta anche il secondo rinnovo da quando veste la maglia del Napoli. Una dimostrazione di fiducia, ma anche di stabilità per il progetto di Antonio Conte.