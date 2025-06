Napoli, si alza il muro nella trattativa: rischia di saltare tutto. Nuovo piano di Manna

Per gli azzurri rischia di complicarsi una trattativa per un nome inserito tra i primissimi obiettivi di Antonio Conte: c’è un nuovo piano del club

Il Napoli è partito con l’acceleratore premuto in questa finestra estiva di calciomercato. La dirigenza partenopea ha già chiuso due colpi sui quali lavorava da tempo: Marianucci, praticamente ufficioso già in primavera, e soprattutto Kevin De Bruyne, trattato segretamente da prima della fine del campionato. Due rinforzi immediati, per ampliare subito la rosa.

Terminata questa prima sessione di mercato extra, avviata per il Mondiale per Club, il Napoli proseguirà nei colloqui con altre società per portare a compimento altri acquisti in vista di luglio e agosto. Conte non vuole che si compiano gli stessi errori dello scorso anno, quando i rinforzi arrivarono dopo l’inizio del campionato a pochi giorni o poche ore dalla fine delle trattative.

Napoli, si complica Beukema? La decisione del Bologna e il piano di Manna

Tra i numerosi nomi sondati in questi giorni dal Napoli, c’è anche quello di Sam Beukema, difensore del Bologna. Protagonista di una stagione importantissima, con numeri degni di nota e la vittoria di una storica Coppa Italia, il centrale piace molto ad Antonio Conte. I rossoblù sono consapevoli del suo valore e non vogliono lasciar partire i propri gioielli così facilmente.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, un primo sondaggio del Napoli, che avrebbe discusso per un’offerta da 30 milioni di euro per il giocatore, sarebbe stato respinto al mittente. Il Bologna ne chiede almeno 40 per lasciar partire il classe ’98, non pochi anche per un club sano come quello partenopeo. Un muro che rischia di far saltare tutto? Possibilmente no, perché il d.s. Manna avrebbe studiato un piano B.

Sempre stando ai recenti rumors, il dirigente degli azzurri starebbe valutando di inserire una contropartita tecnica nell’affare, più precisamente Zanoli. L’età avanzata di De Silvestri e Lykogiannis, spingerebbe il Bologna a cerare un nome più giovane da alternare a un titolare come Miranda. Da qui l’idea di inserire il calciatore azzurro nell’affare, di rientro dal suo prestito al Genoa.