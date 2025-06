Ipotesi clamorosa secondo Il Mattino: Napoli sul miglior portiere della Serie A

Il Napoli starebbe puntando sul miglior portiere del campionato italiano: ecco l’ipotesi del quotidiano Il Mattino

Sarà un’estate piena di colpi scena. Non mancheranno grandi innesti per migliorare la rosa in vista della Champions League, così come non mancheranno addii dolorosi. Il Napoli si prepara ad accogliere Kevin De Bruyne, ma sarà seguito da altri trasferimenti importanti.

A proposito di calciatori belgi, il club azzurro sembrerebbe interessato al miglior portiere della Serie A, che possiede proprio il passaporto belga e si è formato nell’Anderlecht, salvo poi scegliere la nazionalità serba. Secondo il Mattino, infatti, il Napoli sta seguendo Mile Svilar, portiere della Roma e una delle dolci sorprese di questa stagione. Il classe 1999 ha conquistato il premio come miglior estremo difensore del campionato, grazie alle solide prestazioni, tanti clean sheet e parate eccezionali.

Il Napoli, però, dovrebbe risolvere anche il rebus Meret. In realtà le parti sarebbero molto vicine al rinnovo. Mancherebbe solo la firma sul nuovo contratto. Se quest’intesa dovesse incredibilmente saltare, allora Conte potrebbe indicare Svilar come erede di Alex.