Cambia tutto per il titolarissimo di Conte: la decisione sul suo futuro

Conte potrebbe perdere un titolarissimo ed eroe degli ultimi due scudetti: la decisione sul futuro.

É chiaro che il Napoli di Antonio Conte non si nasconde più e punta alla costruzione di una nuova squadra, che nasca comunque dal terreno fertile del quarto scudetto. E per farlo punta su una spina dorsale di uomini chiave: Di Lorenzo e Rrahmani in difesa, Lobotka e McTominay in mediana e con l’arrivo di Kevin De Bruyne.

Un gruppo solido, esperto, forgiato per competere fin da subito per lo scudetto. Ma se la costruzione del nuovo Napoli passa dai titolarissimi, non mancano le incognite: su tutte, il futuro di Frank Zambo Anguissa.

Sirene di mercato per Anguissa: la situazione

Secondo Il Mattino, diverse squadre hanno messo gli occhi sul centrocampista camerunese. Al momento, tuttavia, non ci sono trattative ufficiali in corso. Il Napoli ascolterebbe eventuali offerte, ma non ha alcuna intenzione di lasciarlo partire a cuor leggero. Anguissa è stato un simbolo degli ultimi due scudetti ed è considerato un elemento chiave anche per il progetto Conte.

Il contratto di Anguissa scade tra due anni, e la valutazione del club è alta. Il centrocampista ha ancora tanto da dare e Conte lo considera un giocatore perfettamente adatto al suo stile di gioco: fisicità, corsa e intelligenza tattica. Nel caso in cui arrivasse una proposta davvero convincente, il Napoli potrebbe prenderla in considerazione e decidere di cederlo.

Conte apprezza la sua capacità di unire fisicità, dinamismo e intelligenza tattica. Il centrocampo partenopeo è pensato per proteggere e ripartire con forza, e Anguissa è l’uomo che ha contribuito a crearlo. Ma il mercato è lungo e le dinamiche imprevedibili. In caso di addio, il Napoli dovrà intervenire con prontezza per sostituirlo.