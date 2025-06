Lukaku e De Bruyne di nuovo insieme: la loro esultanza speciale in maglia azzurra

A Napoli nasce una nuova intesa da sogno: Lukaku e De Bruyne insieme in maglia azzurra.

Kevin De Bruyne ha parlato per la prima volta ai tifosi del Napoli sui canali ufficiali della società. Un messaggio che accende l’anima dei partenopei, semplice e chiaro:

“Sono qui per vincere. Forza Napoli”

Le parole del centrocampista infiammano il cuore dei napoletani che hanno dato vita alla “KevinDeBruynemania“, facendo spuntare per strada già le prime maglie a lui dedicate e numeri da capogiro sui social.

De Bruyne e Lukaku ancora insieme: il dettaglio

Il belga però ha attirato l’attenzione anche per alcune curiosità che ha svelato e che riguardano il suo compagno di nazionale e ora di squadra: Lukaku. Per lui parole dolci e d’affetto che rivelano la loro amicizia decennale.

“Conosco Lukaku da quando abbiamo 13 anni”

La storia tra i due, infatti, parte da lontano: giovanissimi, si incrociavano nei raduni delle nazionali giovanili belghe. Lukaku era il bomber dell’Anderlecht, De Bruyne il prodigio del Genk. A Londra, al Chelsea, si sono sfiorati senza mai realmente giocare insieme. In Nazionale il loro legame si è consolidato: con gol e assist in ogni competizione e con lo straordinario terzo posto ai Mondiali del 2018 in Russia.

Dal Belgio al Maradona: Lukaku e De Bruyne infiammano Napoli

Quando il pallone gonfia la rete, Lukaku e De Bruyne fanno magia. Cenni di intesa e gestualità di incroci delle loro mani, un rito che nasce decenni fa e che tra qualche mese sarà visibile anche dagli spalti del Maradona.

Le strette di mano e il cinque battuto verso l’alto troveranno un nuovo sfondo, diventando iconici anche per il pubblico partenopeo. I tifosi del Napoli, sognano già i dribling di De Bruyne, il filtraggio di palla giusto per Lukaku pronto a infilare il pallone in rete, con le loro maglie azzurre e il tricolore cucito sul petto.

Nel corso della loro carriera sono stati anche avversari, nel 2023 in finale di Champions League, De Bruyne indossava la maglia del Manchester City, Lukaku quella dell’Inter. Nonostante ciò nemmeno in quella occasione hanno rinunciato al loro cenno di intesa, incontrandosi prima del match e abbracciandosi alla fine.

Antonio Conte lo sa che per una squadra vincente c’è bisogno non solo di allenamento e tecnica, ma anche di rispetto reciproco. Elemento che a Lukaku e De Bruyne non manca. La loro esultanza sarà il prezioso gioiello che dal Belgio arriva al Maradona per vestire d’orgoglio il Napoli e i suoi tifosi.