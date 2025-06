Napoli trema, non solo Anguissa: può salutare anche Lobotka

Per il Napoli sono arrivate delle importanti novità sul futuro sia di Anguissa che di Lobotka.

Per anni il Napoli ha potuto fare affidamento su un centrocampo di altissimo livello, impiegando due giocatori altamente complementari e con un’intesa vincente sul rettangolo verde come Lobotka e Anguissa. A vari anni dal loro arrivo, tuttavia, la coppia potrebbe sciogliersi e, anzi, lasciare insieme il club verso nuove avventure delle rispettive carriere.

Anguissa piace in Arabia: Lobotka potrebbe seguirlo

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Arabia Saudita è un’opzione concreta per entrambi i centrocampisti. Le prestigiose avances economiche dei club mediorientali, assieme al fattore età, potrebbe spingere i giocatori verso nuovi stimoli e nuove opportunità di carriera, avendo dato tanto a Napoli e portato varie soddisfazioni tra staff tecnici e tifosi (su tutte i due Scudetti vinti da protagonisti).

Per quanto riguarda il camerunense, il giornale segnala il forte interessamento dell’Al-Qadisiyya, club in cui militano ex conoscenze del calcio europeo come Aubameyang e Nacho Fernandez. Per il playmaker slovacco, invece, è tutto un rebus: una sua permanenza è maggiormente probabile, ma le recenti parole del suo agente lasciano filtrare incertezza, aprendo possibili scenari verso “offerte irrinunciabili”. Di certo la sua situazione è piuttosto precoce, ma non si possono escludere novità importanti su questo punto di vista.