Darwin Nunez, spunta una nuova data chiave per l’affare: il Napoli attende

Sarebbe emerso un nuovo periodo clou per la trattativa tra l’attaccante uruguaiano e il club partenopeo: cosa emerge sul difficile affare

Non è e non sarà una trattativa semplice quella per portare Darwin Nunez al Napoli. L’attaccante uruguaiano è stato messo nel mirino come potenziale occasione di mercato, esattamente come tante altre che gli azzurri stanno cercando di sfruttare. La sua uscita dal Liverpool appare ormai scontata, ma i tempi potrebbero essere molto più lunghi del previsto.

La società ha diverse priorità e trattative apertissime. C’è la situazione Juanlu che si è intrecciata, il forte pressing su Lookman, l’ipotesi Ndoye, le difficoltà per Beukema e l’avvicinamento di Lucca. Insieme a tutte queste situazioni, si inserirebbe anche Darwin Nunez, che resta un profilo gradito ad Antonio Conte, specialmente come partner d’attacco di Romelu Lukaku.

Nunez, tempi lunghi per portarlo al Napoli? Le ultime

Secondo quanto riferito dal Mattino, però, i tempi tecnici per vedere Nunez in maglia azzurra non sarebbero così brevi. Il Napoli è consapevole dell’interesse arabo e dell’ipotesi Milan, ma il giocatore gradisce la destinazione partenopea. La dirigenza azzurra, quindi, sa di non avere troppa fretta, ma anche di non poter perdere troppe settimane.

Restano però diversi dettagli da risolvere e questo, stando al quotidiano campano, rischia di far slittare l’affare addirittura ad agosto. Al momento il calciatore sembrerebbe fuori dai parametri del Napoli, che intanto aspetta di cedere Victor Osimhen. Proprio l’addio del nigeriano potrebbe scatenare un effetto domino.

Gli azzurri incasserebbero 75 milioni, da reinvestire anche per Nunez. Ma vi abbiamo raccontato di come l’addio del nigeriano resta complesso. I tempi, dunque, non saranno sicuramente brevi, ma il Napoli continua a lavorare sotto traccia per numerose alternative all’altezza.