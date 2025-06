Juanlu, dalla Spagna filtra pessimismo: perché gli emissari del Napoli sono tornati in Italia

Trapela pessimismo dalla Spagna per la trattativa che i partenopei hanno avviato con il Siviglia: perché gli emissari sono tornati in Italia a mani vuote

Si è complicata la pista che porterebbe Juanlu Sanchez a vestire la maglia del Napoli. Già nella giornata di ieri, vi avevamo riportato dei rumors che trapelavano dalla Spagna e che non facevano presagire nulla di buono. In primo luogo, le parole del calciatore, che aveva sottolineato di stare benissimo al Siviglia. E in secondo luogo l’ultimatum messo dal club spagnolo dopo le due offerte rifiutate.

Non sarebbero bastati 15 milioni per convincere la società a lasciar partire l’esterno destro. Nonostante il Siviglia abbia bisogno di incassare cifre importanti entro il 30 giugno, per questioni di bilancio, la trattativa rischia di slittare direttamente a luglio e quindi sui conti della prossima stagione. Non una grande notizia per la dirigenza del Siviglia, che però ha lei stesso fatto muro impedendo al Napoli di chiudere il colpo.

Juanlu, niente Napoli? Le alternative e le prossime mosse azzurre

Proprio l’alta richiesta economica da parte del Siviglia, ha spinto Giovanni Manna e gli emissari del Napoli a tornare in Italia. Nulla di fatto per il momento, con la dirigenza partenopea che è rimasta senza nulla tra le mani. Non un dramma, sia chiaro. Gli azzurri hanno numerose alternative nel proprio mirino, ma il profilo di Juanlu Sanchez stuzzicava particolarmente Antonio Conte, soprattutto per la sua duttilità.

Secondo quanto riferito dai colleghi di EstadioDeportivo, gli emissari del Napoli sarebbero tornati in Italia senza aver chiuso positivamente la trattativa come sperato. Il d.s. Giovanni Manna, però, ha avuto modo di sondare anche altre piste, tra cui quella di Pubill, il cui valore di mercato per l’Almeria è di 10 milioni di euro. E anche Jesus Rodriguez del Betis Siviglia. Un nome che intriga per la fascia opposta di Juanlu.

Il viaggio in Spagna è stato comunque estremamente produttivo per il Napoli. I discorsi sono stati rimandati alle prossime settimane, magari all’inizio ufficiale delle trattative a luglio, ma gli incontri sono serviti anche per rendersi conto delle richieste dei club e delle alternative che potrà crearsi la società partenopea. In tutti i ruoli, infatti, i dirigenti azzurri stanno puntando a diversi nomi, prima di prendere una decisione definitiva e affondare il colpo.