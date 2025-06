Calciomercato Napoli, Lucca sempre più convinto: il gesto che lo avvicina molto agli azzurri

L’attaccante italiano si starebbe avvicinando sempre di più agli azzurri: spunta un retroscena che racconta di un gesto decisivo del giocatore

Sarà una settimana potenzialmente decisiva per stabilire il futuro di Lorenzo Lucca. L’attaccante dell’Udinese sembrerebbe essersi convinto del trasferimento al Napoli. Non c’erano grossi dubbi, a dir la verità, sulla volontà del calciatore, consapevole del salto di qualità che rappresenterebbe il passaggio in azzurro. Sono i bianconeri quelli da convincere in base all’offerta economica, che non dovrà essere inferiore ai 30 milioni.

Lo stesso Napoli starebbe prendendo tempo, per via dell’ipotesi Darwin Nunez sullo sfondo. Gli esperti di mercato hanno sottolineato come le due trattative non sarebbero collegate e i partenopei potrebbero rinforzarsi parallelamente con l’azzurro e l’uruguaiano. Ma è evidente che la dirigenza sta portando avanti attente valutazioni sulle prossime mosse da compiere per definire l’acquisto.

Lucca verso il Napoli, il retroscena sull’attaccante: è sempre più vicino

A riportare maggiori novità sull’attaccante dell’Udinese, è Il Mattino nella sua edizione odierna. Il quotidiano ha riferito di un retroscena che avrebbe visto come protagonista proprio il classe 2000, autore di 14 gol in questa stagione.

Prossimo ai 25 anni, il centravanti starebbe spingendo per un suo passaggio tra le file del Napoli, con Antonio Conte che potrebbe lavorare intensamente su di lui, rendendolo uno dei migliori nel ruolo in Italia.

Stando a quanto riferisce il quotidiano, Lucca avrebbe iniziato a riferire ad amici e parenti che la sua prossima destinazione potrebbe essere proprio Napoli. Non solo, ma il giocatore si sarebbe già mosso per chiedere informazioni sulla casa, uno step molto importante e avanzato nell’eventuale ipotesi di trasferimento in maglia partenopea.

Lucca sembra ormai sempre più sicuro che il Napoli possa essere il luogo giusto per sbocciare definitivamente. Bisognerà trovare un accordo tra i due club, per far sì che la trattativa vada a buon fine. In questo senso, la prossima settimana può diventare determinante. Una volta rientrato dalla Spagna, dove è sempre aperta la pista Juanlu, il ds Giovanni Manna potrà lavorare anche a questa trattativa con un focus maggiore.

Lorenzo Lucca rappresenterebbe l’alternativa ideale a Romelu Lukaku, specie in caso di partenza di Giovanni Simeone. Rispetto all’Udinese troverebbe molto meno spazio chiaramente, ma avrebbe la possibilità di competere per lo scudetto e di giocare la Champions League al fianco di Kevin De Bruyne. Uno scenario di tutto rispetto per chiunque.