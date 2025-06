Osimhen, in Arabia non si arrendono: pronta una nuova mossa. Intanto la Juventus…

L’attaccante nigeriano non ha ancora trovato una destinazione, con i club sauditi che non si arrendono: intanto i bianconeri restano sullo sfondo

Continua la telenovela legata a Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano resta un caso nel Napoli, dopo l’ennesimo rifiuto all’Arabia Saudita, di qualche giorno fa. Dopo quasi un anno, lo scenario non è cambiato: Victor è ancora sotto contratto con gli azzurri, ma è un separato in casa e nessuna destinazione sembra accontentarlo realmente.

A settembre scorso fu il Galatasaray in extremis a offrirgli un’opportunità di giocare e proprio i turchi si starebbero facendo avanti insistentemente per riportarlo in rosa a titolo definitivo. Il classe ’98 però, non sarebbe troppo convinto, dato che il suo obiettivo principale resta sempre la Premier League. Una sorta di ossessione, che non sembra passare mai.

Osimhen, nuovo tentativo arabo? Intanto la Juventus resta viva

Secondo quanto riferito dalle ultime indiscrezioni, proprio la mancanza di offerte concrete da parte delle squadre inglesi, starebbe spingendo l’Al-Hilal a riprovarci. Simone Inzaghi vuole Osimhen nella propria rosa, e il club era riuscito a trovare anche l’accordo con il Napoli per il pagamento dei 75 milioni di clausola rescissoria. Il rifiuto da parte del nigeriano ha complicato ogni piano.

Ma la società saudita non molla. Vuole insistere, soprattutto perché nessuna società si è dimostrata così interessata a Osimhen, tanto da voler offrire quella cifra così alta agli azzurri e uno stipendio monstre al giocatore. Il centravanti vorrebbe rimanere in Europa, più precisamente giocare in uno dei top 5 campionati, ma senza offerte concrete non potrà ritrovarsi senza squadra, come stava per accadere un anno fa.

Ecco perché la proposta dell’Al-Hilal, se dovesse addirittura aumentare nelle cifre, potrebbe davvero diventare una pista concreta. Intanto sullo sfondo resta la Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante per sostituire il partente Vlahovic. Piace Gyokeres, ma il caos allo Sporting con il suo entourage complica ogni tipo di contatto.

Ecco perché Osimhen può ancora essere una soluzione. Nel caso della Juventus, però, serviranno 85 e non 75 milioni per strappare il giocatore al Napoli. Il presidente De Laurentiis vuole incassare una cifra importante per liberarsi di un giocatori come Victor, che potrebbe rinforzare una rivale. Discorsi rimandati alle prossime settimane.