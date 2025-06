Cittadinanza onoraria per De Laurentiis: la risposta del Sindaco Manfredi

Manfredi torna a parlare dei successi calcistici del Napoli, il suo commento su Aurelio De Laurentiis.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è intervenuto a “Punto Nuovo Sport” su Radio Punto Nuovo. Manfredi è tornato a parlare con grande entusiasmo della vittoria dello Scudetto del Napoli e delle novità relative ai lavori di ristrutturazione che interesseranno il Maradona nei prossimi mesi.

Il Sindaco di Napoli ha elogiato l’operato di Aurelio De Laurentiis, che in due anni è riuscito a regalare per due volte il tricolore alla città di Napoli rendendola spettacolare e unica agli occhi di tutto il mondo. Il primo cittadino partenopeo ha colto anche l’occasione di complimentarsi con la società per l’acquisto di Kevin De Bruyne. Ma c’è di più.

Napoli ringrazia De Laurentiis: cittadinanza onoraria in arrivo? La risposta di Manfredi

Manfredi nel corso della sua intervista, ha aperto formalmente alla concessione della cittadinanza onoraria per Aurelio De Laurentiis. Una decisione significativa, che riflette non soltanto l’affetto dei tifosi, ma un vero e proprio cambio di prospettiva istituzionale nei confronti del presidente del Napoli.

Con la cittadinanza onoraria, l’amministrazione Manfredi compie un gesto che mescola cultura civile, orgoglio sportivo e lavoro amministrativo realizzando un atto pubblico che lega storia e presente, visione e identità.

Il presidente sta dando tantissimo alla città, due Scudetti e una squadra competitiva su tutti i livelli. La città deve essere grata per il suo lavoro, sicuramente ci sarà il riconoscimento che merita. Ognuno ha il suo carattere, ma i meriti sono indiscutibili. Ha commentato.

Dal conflitto al dialogo: il rapporto mutato quello tra De Laurentiis e Manfredi

Sono noti a tutti i conflitti ideologici tra Comune e patron, che hanno dato spettacolo con tensioni e frecciate politiche. É tempo però di riconoscere una svolta nel loro rapporto istituzionale: De Laurentiis, infatti, ha salutato con affetto il Sindaco durante le celebrazioni finali dello scudetto.

Manfredi ha più volte riconosciuto che ADL, con la sua visione imprenditoriale e finanziaria, ha contribuito a elevare Napoli sul palcoscenico internazionale: non solo dal punto di vista calcistico, ma anche da quello sociale. Sono sempre di più i turisti che scelgono la città di Napoli non solo per le bellezze architettoniche, il cibo e la storia, da qualche anno esiste anche un vero e proprio turismo calcistico.

Sarà ora il Consiglio Comunale a trasformare questa apertura in atto formale. Se approvata, la cittadinanza a De Laurentiis segnerà un momento di coesione per Napoli.