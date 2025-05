De Laurentiis: “Festa Scudetto? L’evento è stato epocale. Vi dico dove ha trionfato Napoli”, il messaggio è chiaro

Il presidente del Napoli ha parlato della festa Scudetto e non solo. Di seguito l’annuncio fatto dal patron azzurro.

Aurelio De Laurentiis protagonista come non mai di questo Napoli. Il presidente azzurro, grazie ad un progetto vincente e alla scelta di puntare su Antonio Conte, è tornato sul tetto d’Italia. Tale successo, ovviamente, ha regalato una gioia immensa ai tifosi che si son riversati nelle piazze per gioire assieme ai calciatori. A tal proposito, il numero uno del club è tornato proprio sulla festa Scudetto.

De Laurentiis: “Napoli trionfo di civiltà e passione”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiale del club azzurro. Il numero uno della società partenopea è tornato a parlare della festa Scudetto, la quale ha mostrato tantissima vicinanza tra tifoseria, dirigenza e calciatori. Di seguito le sue parole.

“Siamo stati autori di un evento epocale, ancor più grazie alla collaborazione con Regione, Comune, Questura e Prefettura. Posso dire che è stato il trionfo della civiltà e della passione di un’intera città. Tutto ciò è accaduto sul lungomare più bello del mondo e grazie a milioni di napoletani che vivono nel globo. Quest’ultimi, per due ore si son sentiti e ritrovati sul pullman insieme ai nostri giocatori”.

Le parole del presidente azzurro sono molto importanti. Infatti, è possibile notare l’amore e la stima nei confronti del popolo napoletano. Quest’ultimo, si augura che il quarto Scudetto possa essere solo l’inizio di un ciclo vincente. La palla ora passa al patron, il quale deciderà i prossimi obiettivi del Napoli.