Occhio Napoli, affare seriamente a rischio: il club fa sul serio

Il Napoli ora vede l’affare a serio rischio con il calciatore seguito, c’è un altro club che fa sul serio per aggiudicarselo per la prossima stagione

In vista della prossima stagione, il Napoli ha selezionato diversi calciatore di talento da cercare di prendere per rafforzare la rosa attuale. Durante l’estate, in casa azzurra, ci saranno molti movimenti: alcuni sono destinati a lasciare, mentre altri sono in dirittura d’arrivo.

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Kevin De Bruyne a parametro zero, ora i campioni d’Italia sono al lavoro per chiudere diverse trattative già ben avanzate. Yunus Musah e Juanlu Sanchez infatti sono molto vicini al Napoli: per il centrocampista del Milan manca sempre poco, mentre per il classe ’03 bisognerà attendere la decisione del Siviglia. Manna però si ferma di certo a questi nomi per quel che riguarda gli acquisti.

Napoli, attenzione a Jesus Rodriguez: sirene inglesi su di lui

Manna, direttore sportivo del Napoli, in questi giorni è in Spagna per cercare di sbloccare e chiudere alcune trattative o, anche, sondare terreno. Tra queste c’è il nome di Jesus Rodriguez, calciatore classe ’05 del Real Betis. La situazione però è da monitorare con attenzione.

Come riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X, l’Aston Villa ha avviato la trattativa per anticipare la concorrenza e aggiudicarsi l’esterno del Betis. Il Napoli, al momento, non ha presentato alcuna offerta ufficiale.

L’idea dei partenopei è di rimpiazzare il vuoto lasciato da Khvicha Kvaratskhelia con un grosso potenziale futuro. Per Jesus Rodriguez si attenderà il giusto momento, ma nel frattempo ci sono anche altri candidati.

Napoli, per gli esterni d’attacco si studia il giusto colpo: i nomi

Il taccuino di Manna è bollente e il Napoli sembra intenzionato a fare sul serio in vista della prossima stagione. Il tema legato all’ala sinistra non deve nuovamente essere sbagliato.

Ancora di moda il nome di Dan Ndoye, per cui il Napoli ha una preferenza. Poi c’è Antonio Nusa, calciatore norvegese che ha anche segnato nella partita contro l’Italia, classe ’05. Da non lasciare nel dimenticatoio poi il caso Federico Chiesa: l’esterno potrebbe lasciare il Liverpool dopo una stagione al di sotto delle aspettative.

Insomma, l’impressione è che il Napoli non voglia commettere errori come successo a gennaio. Gli azzurri hanno già preso atto di quanto accaduto, voltando pagina e firmando un fuoriclasse. Ora sarà il tempo a dirci se ne arriveranno altri o se gli azzurri si accontenteranno di un colpo mediocre.