Napoli, Beukema e Ndoye verso il ‘si’: fissato l’incontro col Bologna

Doppio colpo ad un passo per il Napoli, fissato l’incontro per il difensore e l’attaccante: ecco quando.

Il Napoli sembra ad un passo dal piazzare due colpi importantissimi in vista ella prossima stagione. Due innesti fondamentali per due reparti che Antonio Conte in persona ha chiesto di rinforzare. Si tratta di Beukema e Ndoye, entrambi dal Bologna.

Sia il difensore olandese che l’attaccate svizzero hanno detto di si alla proposta del Napoli, che adesso deve sedersi al tavolo con il club emiliano per portare in città i due talenti. La volontà dei due calciatori dovrebbe fare la differenza, poiché sono proprio loro due a condurre il pressing.

Asse Napoli-Genova: gli azzurri provano il doppio colpo

In settimana dovrebbero tenersi gli incontri prima tra calciatori e agenti, e poi tra Napoli e Bologna per provare a trovare un’intesa che, ormai, appare inevitabile viste le volontà dei due giocatori.