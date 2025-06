Napoli e la pista Jesus Rordriguez, Manna al lavoro: i dettagli sull’operazione

Gli azzurri continuano ad essere scatenati sul mercato, avendo concretamente puntato gli occhi sul giovane esterno spagnolo del Betis

Più di una semplice ipotesi. Il nome di Jesus Rodriguez piace molto al Napoli. Il suo profilo è apprezzato dal altri club, ma con quel tipo di concorrenza gli azzurri proveranno di tutto per procedere con l’acquisto. Ed ecco che nell’enorme elenco del ds Manna, che comprende giocatori come Musah, Juanlu o Darwin Nunez, si sarebbe aggiunto proprio lo spagnolo.

Le difficoltà per arrivare a Ndoye e il viaggio di Manna in Spagna, potrebbero facilitare un’operazione che non costerebbe pochissimo al Napoli. Per meno di 25 milioni euro, non si muoverà di certo, da qui le valutazioni da parte del Napoli sull’acquisto. Ma a sinistra il sostituto di Kvara non è mai esistito e Rodriguez potrebbe rappresentare questo tipo di scenario.

Jesus Rodriguez al Napoli, le difficoltà dell’operazione

Il colpo resta comunque complesso, perché il Betis non lo lascerà partire così facilmente. Come riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, la squadra spagnola vorrebbe tenersi stretta un classe 2005 dal futuro tutto da scrivere e da un potenziale così ampio. Con 5 gol e 4 assist messi a referto in ben 44 presenze stagionali (a 19 anni!), Rodriguez rappresenta un possibile futuro craque.

Il Napoli è lavoro, cercando di convincere il club spagnolo, ma per ora si può parlare solamente di un sondaggio in stato più avanzato. Nelle prossime settimane capiremo come evolverà la vicenda, mentre gli azzurri proseguono nelle trattative più calde di cui vi abbiamo ampiamente raccontato in queste ore.