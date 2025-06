Napoli scatenato, continua il forcing: c’è fiducia

Il Napoli è intenzionato a non mollare il calciatore e ora continua il forcing insistente, il sì del calciatore aumenta la fiducia di chiudere l’affare

Le ultime settimane di calciomercato hanno fatto capire quanto il Napoli voglia diventare un club di spessore, anche in campo europeo. L’acquisto di Kevin De Bruyne trascina entusiasmo e ammirazione anche dai paesi esteri, con ora gli azzurri padroni di uno dei migliori centrocampisti dell’ultimo decennio.

In casa Napoli però l’attenzione, dopo essersi pacata dall’ufficialità del belga giunta ieri, si è spostata su nuovi calciatori pronti a sbarcare in azzurro. Manna, direttore sportivo, in queste ore è in Spagna per completare diversi acquisti da regalare ad Antonio Conte, leader principale di questo calciomercato. Ogni colpo che andrà in porto infatti, avrà un’impronta Contiana.

Napoli, si insiste per Juanlu: il sì del calciatore spinge gli azzurri

Il Napoli ha messo nel mirino il classe ’03 Juanlu Sanchez, calciatore del Siviglia e attualmente impegnato con la Spagna U21 per gli Europei. Il laterale è visto come rinforzo ideale soprattutto per via della sua duttilità e voglia di vestire l’azzurro.

Secondo quanto riportato da Francesco Modugno a SkySport, il Napoli ha già ottenuto il sì del calciatore che ora attende la trattiva con i club per poi vestire la maglia dei campioni d’Italia ed essere allenato da Conte.

L’offerta del Napoli non supererà i 15 milioni di euro, con il Siviglia che invece è disposto a venderlo a 20 milioni. La volontà di Juanlu è forte e il Napoli mira ad abbassare le pretese degli andalusi.

Napoli, alla scoperta di Juanlu: ruolo e caratteristiche del classe ’03

Il giovane calciatore del Siviglia ha una voglia irrefrenabile di giocare per il Napoli ed ora il club partenopeo cercherà di soddisfare il suo desiderio. Conte apprezza molto il calciatore per via della versatilità già emersa nelle ultime stagioni.

Il suo ruolo naturale è quello di terzino destro, con il calciatore che verrebbe a far rifiatare Giovanni Di Lorenzo. Non a caso, Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare in questa sessione di mercato.

Juanlu inoltre si è dimostrato un reale jolly da poter utilizzare in più occasioni. Durante la stagione ha anche giocato da esterno di centrocampo a tutta fascia o addirittura da esterno offensivo. Un calciatore intrigante dunque, per cui il Napoli attenderà il giusto momento per chiudere la trattativa con il Siviglia.