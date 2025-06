Napoli, addio Mazzocchi? Spunta l’interesse di un club italiano

Il terzino napoletano verso una nuova avventura, dalla Serie A ci provano: i dettagli.

Se da un lato il mercato in entrata è quello che tiene accesi i riflettori sull’estate del Napoli, dall’altra a che quella in uscita deve essere alimentato.

La dirigenza partenopea ha in mente un piano ben preciso per costruire una rosa competitiva, e questo prevede anche una serie di addii.Come rivelato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, tra i nomi in uscita ci potrebbe essere anche quello di Pasquale Mazzocchi.

Napoli, Mazzocchi verso il Cagliari: la situazione

Sulle sue tracce il Cagliari, che potrebbe salutare Zortea in questa sessione di mercato. E allora il nome del terzino del Napoli sembra quello perfetto per la fascia sarda, visto il modulo congeniale alle caratteristiche del classe 1995. Solo 20 presenze in Serie A per Mazzocchi in questa stagione, di cui solo 7 da titolare.

Da qui scatta la volontà di ritagliarsi un proprio spazio, magari da protagonista. i contatti sarebbero già stati avviati (tra l’altro il Napoli sarebbe anche interessato a Zortea), per cui l’operazione potrebbe andare in porto nei prossimi giorni.