Calciomercato Napoli, offerta respinta: c’è distanza

L’offerta respinta dal club mette a rischio la trattativa che il Napoli credeva in cassaforte, ora c’è distanza tra le parti

Una trattativa che il Napoli stava portando avanti con serenità, è stata bruscamente frenata anzitempo, con il club interessato che ritiene l’offerta azzurra inaccettabile. In casa azzurra si cercherà a tutti i costi di prendere il calciatore, in quanto selezionato come rinforzo ideale per la prossima stagione.

I campioni d’Italia sono alle prese con diverse trattative interessanti, con Conte che richiede giusti innesti per rafforzare la rosa non ben – ancora – strutturata. Gli occhi infatti sono proiettati su più fronti, come quello europeo della Champions League e della Supercoppa Italia. L’attesa è tanta e il Napoli vuol farsi trovare pronto.

Napoli, primo tentativo per Juanlu fallito: offerta respinta

Il Napoli monitora attentamente Juanlu Sanchez, calciatore in forza al Siviglia. Il club spagnolo crede molto nel classe ’03 e, per questo motivo, chiede una cifra superiore per lasciarlo partire.

Come emerso da Radio Kiss Kiss, il Siviglia ha rifiutato l’offerta di 10 milioni di euro del Napoli. La richiesta degli andalusi è di 15 milioni, con gli azzurri però vogliosi di non entrare in aste di mercato.

La trattativa resta ancora del tutto aperta. Il Napoli punterà fortemente sulla volontà di Juanlu di approdare in Serie A e, di conseguenza, cercherà la giusta quadra per completare l’affare con il Siviglia.