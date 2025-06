Calciomercato Napoli, decisione irremovibile: società avvisate

Il calciomercato del Napoli è pronto a sorprendere, con la decisione degli azzurri irremovibile che avvisa le società interessate

Il Napoli non sembra assolutamente intenzionato a fermarsi ai soli colpi Kevin De Bruyne e Luca Marianucci, con quest’ultimo ancora non annunciato. Manna, direttore sportivo azzurro, è al lavoro per regalare ad Antonio Conte una squadra di tutto rispetto e competitiva soprattutto per i 4 fronti per cui il Napoli lotterà.

La rosa attuale va sicuramente rinforzata, con alcuni sogni e desideri nel cassetto del tecnico che l’ex bianconero cercherà di soddisfare. Sul piatto ancora tanti milioni da spendere, sempre in attesa però del grande incasso che verrà messo in tasca dalla cessione – si spera imminente – di Osimhen.

Napoli, decisione presa su due colpi in entrata: l’annuncio è chiaro

I campioni d’Italia monitorano attentamente diversi calciatori importanti. Ci sono due per cui nelle ultime ore si è accelerato notevolmente. Yunus Musah e Juanlu Sanchez sono i due nomi in cima al taccuino di Manna, al momento.

Stando a quanto affermato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il Napoli non ha alcuna intenzione di fare aste per i due calciatori seguiti. Gli azzurri infatti sono forti del sì di entrambi per chiudere al più presto le trattative già ben avviate.

Per Musah siamo quasi ai dettagli dell’affare, con un’operazione che si aggira attorno i 25 milioni di euro con bonus compresi. Per Juanlu invece c’è stato un blitz di Manna direttamente in casa Siviglia, con gli spagnoli che chiedono 15 milioni per lasciar parte il classe ’03.

Napoli, non solo Musah e Juanlu: c’è il sì anche dell’attaccante

Durante quest’estate ci si aspetta un Napoli scatenato, soprattutto per quel che riguarda il calciomercato in entrata. Il taccuino di Manna sta per esaurire le sue pagine, con il direttore sportivo che cerca l’accordo con tutti i calciatori che Conte richiede.

Tra le scelte principali per rafforzare la rosa, c’è la situazione attaccante: Osimhen lascerà un budget sostanzioso per cercare il miglior goleador possibile, con Conte che richiede però un vice Lukaku all’altezza delle competizioni. Simeone infatti è destinato a lasciare.

Nelle ultime ore si è accelerato per Lorenzo Lucca, centravanti italiano dell’Udinese. Secondo gli ultimi aggiornamenti, il calciatore ha anche aperto al trasferimento all’ombra del Vesuvio. Ora gli azzurri dovranno solo trovare la quadra con il club friulano.